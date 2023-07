Que faire en cas de perte ou de vol de son passeport ?

Alors que les vacances d'été approchent à grands pas, on vous distille des conseils pour mieux gérer une mésaventure typique, qui arrive parfois lorsque l’on voyage.

Les températures ressenties ces derniers jours nous ont rappelé à quel point la saison estivale s’installait petit à petit, faisant flotter dans le pays un petit air de vacances.

Et qui dit vacances dit bien évidemment voyage !

Bien que certains aient dû revoir leur budget à la baisse - contexte inflationniste oblige - nul doute en effet que vous serez tout de même nombreux à faire vos valises cet été pour aller vous prélasser et prendre du bon temps dans l’hexagone ou à l’étranger.

Pour l’occasion, pensez à bien prendre vos dispositions, surtout si vous prenez l’avion, afin de vous éviter de regrettables mésaventures, comme la perte de passeport, car cela pourrait littéralement empoisonner vos vacances et les gâcher.

Personne n’est à l’abri d’une bévue ou d’un simple oubli aux conséquences parfois lourdes. Et c’est pourquoi certaines sociétés sont là pour vous aiguiller de la meilleure des façons lorsqu'un imprévu vient perturber votre séjour. C'est notamment le cas d'Europ Assistance qui accompagne les voyageurs depuis plus de 50 ans.

Créée en 1963, cette entreprise représente le premier service de protection des personnes se déplaçant à l'étranger. Présent dans plus de 200 pays et autres territoires via un réseau de 750 000 partenaires agréés et 40 centres d’assistance, l'entreprise fournit de multiples services d'assistance et d'assurance pour vous permettre de voyager plus sereinement.

Si, par exemple, vous perdez vos documents d’identité ou qu'ils sont volés, vous n'avez rien à craindre avec l’assurance voyages et vacances d’Europ Assistance. Le service « Informations » se tiendra en effet à votre disposition. Vous pouvez joindre ce dernier tous les jours de 8 h 00 à 19 h 30 (heures françaises) sauf les dimanches et les jours fériés afin d’obtenir des informations sur les démarches à accomplir. Selon les cas, il pourra également vous orienter vers des organismes ou catégories de professionnels susceptibles de vous répondre.

Ce type d'accompagnement n'est jamais de trop quand on sait qu'un accident, matériel ou de personne, est si vite arrivé.

Par exemple, lorsque l’on voyage ou que l’on s’apprête à le faire, la hantise d’égarer des papiers importants, à commencer par le passeport, est omniprésente et c’est tout à fait naturel car sans ce précieux sésame, les vacances peuvent devenir un véritable cauchemar.

Crédit photo : iStock

Que faire en cas de perte ou de vol de son passeport ?

Tout d’abord, il faut surtout ne pas paniquer (même si c’est toujours plus facile à dire qu'à faire) car cela peut affecter votre jugement et vous faire perdre du temps.

Ensuite, il faut procéder à une déclaration de vol ou de perte. Si la disparition du passeport intervient avant votre départ et que vous vous trouvez toujours en France, il faut vous rendre dans un commissariat de police ou de gendarmerie pour déclarer le vol ou la perte.

Si vous êtes en revanche à l’étranger, la procédure est quelque peu différente bien que similaire. Dans ce cas de figure, il faut surtout être réactif et ne pas trop tarder car le temps joue contre vous. Vous n’êtes pas à l’abri en effet que quelqu’un usurpe votre identité en utilisant frauduleusement votre passeport.

Pour éviter ce genre de désagrément et surtout faciliter votre retour, vous devez vous adresser à la police locale pour déclarer le vol ou la perte puis vous rendre au consulat de France le plus proche pour poursuivre la procédure.

Le récépissé de déclaration de perte ou de vol, que l’antenne consulaire ou diplomatique vous délivrera, vous permettra de faire renouveler vos papiers ultérieurement.

Petit conseil : avant votre voyage, apportez le même soin que vous prenez à préparer votre bagage en soute pour bien scanner tous vos papiers et envoyez-les sur une adresse mail que vous pouvez consulter assez facilement. Cela facilitera vos démarches en cas de déclaration de perte et de vol, ou tout simplement pour prouver votre identité.

Une fois la déclaration faite, il faudra procéder à une demande pour obtenir un nouveau passeport. La démarche reste classique en France, où vous pouvez effectuer votre demande dans n’importe quelle mairie habilitée.

Pour gagner du temps, n’hésitez pas à remplir une pré-demande en ligne, tout en achetant un timbre fiscal dématérialisé.

Si vous êtes à l’étranger, il faudra de nouveau vous rendre au consulat de France le plus proche, tout en ayant pris soin au préalable de vous renseigner sur les modalités des rendez-vous.

Vous n’aurez ensuite qu’à rassembler toutes les pièces justificatives, à savoir une photo d’identité de moins de 6 mois, un timbre fiscal de 86 euros, un justificatif de domicile, votre numéro de pré-demande si la démarche a été faite en ligne et la déclaration de perte à remplir sur place via un formulaire Cerfa.

Notez que toutes ces pièces concernent uniquement les personnes titulaires d’un passeport biométrique. En effet, si le passeport égaré ou volé est antérieur aux modèles biométriques, il faudra vous munir (en plus des pièces précédemment citées), d’une carte d’identité valide ou périmée de moins de 5 ans ou un acte de naissance de moins de 3 mois. Si jamais votre lieu de naissance se situe à l'étranger, vous devrez, en outre, fournir un justificatif de nationalité française.

Une fois toutes les pièces réunies, vous vous rendrez en mairie ou dans un service consulaire à l’étranger pour finaliser la demande. À cette occasion, vos empreintes seront enregistrées.

Crédit photo : iStock

L'alternative du passeport d'urgence

Enfin, sachez que dans certaines situations qui l’exigent, vous pouvez obtenir un passeport temporaire ou d’urgence, qui vous sera délivré le jour même de votre demande.

Cette procédure exceptionnelle est uniquement valable dans les cas suivants : déplacement d’urgence pour des raisons humanitaires, médicales ou professionnelles.

Les pièces justificatives demandées sont les mêmes que pour une demande de passeport classique mais vous devrez tout de même y ajouter le ou les documents prouvant l’urgence du déplacement (attestation d’un employeur, hospitalisation, acte de décès etc.)

Le timbre fiscal pour cette démarche vous coûtera 30 euros en France et 45 euros à l’étranger.

Gardez bien à l’esprit que ce passeport d’urgence est un passeport temporaire qui ne sera valable qu’un an. Vous aurez donc l'obligation d’en refaire un nouveau au bout de 12 mois.