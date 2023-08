Voici les pays où vous pouvez voyager sans passeport

Créer ou renouveler un passeport demande du temps. Bien que les formalités aient été facilitées ces dernières années, il faut encore prendre des rendez-vous en mairie. C’est ce qui s’avère le plus compliqué car les horaires d’ouverture de ces administrations ne coïncident pas toujours avec les disponibilités de chacun. En d’autres termes, vous n’êtes pas certain de disposer de ce fameux document pour vos prochaines vacances. Heureusement, certains pays restent accessibles avec une simple carte d'identité française. Mais lesquels ?

Les pays d’Europe qui n’imposent pas de passeport

Sans passeport, vous pouvez vous rendre dans la plupart des pays d’Europe. Attention, il vous faudra tout de même une carte d’identité valable. Parmi ces États : l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, la Croatie, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, Chypre, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Italie, la Grèce, la Finlande, l’Estonie, la Hongrie, Malte, le Luxembourg, la République Tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Suède et la Slovénie.



Vous pourrez également vous rendre dans les territoires d’outre-mer sans passeport. En Guyane, Guadeloupe, Martinique et à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, une carte d’identité suffit.

Cependant, le passeport vous sera indispensable si le vol qui vous mène vers une de ces destinations fait escale dans un pays qui impose la possession de ce document. En effet, les avions qui partent pour la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ne filent pas directement vers les îles. Ils passent souvent par le Japon, Singapour ou les États-Unis. Or, le passeport est indispensable dans ces pays.

Pour profiter du soleil et des eaux cristallines sans passeport, vous pouvez toujours vous rendre en Sardaigne, en Sicile, aux Açores, aux Canaries ou encore aux Baléares.

Où peut-on voyager au-delà des frontières européennes avec une carte d’identité ?

En tant que touriste français, vous pouvez voyager dans trois pays sans passeport. Parmi eux, l’Egypte vous impose de vous munir de deux photos d’identité. Elles vous permettront d’obtenir un VISA dès votre arrivée à l’aéroport.

La Tunisie vous autorise à fouler ses terres sans passeport à condition que votre voyage touristique soit organisé par une agence. Il faudra donc prouver que votre vol et votre solution d’hébergement sont bel et bien gérés par un organisme spécialisé.

Enfin, vous n’aurez qu’à présenter une carte d’identité française valide et remplir un formulaire pour passer des vacances en Turquie.

Si ces trois pays sont accessibles sans passeport, mieux vaut en disposer pour simplifier les démarches et ne pas s’exposer à des soucis administratifs. Car sur place, il vous sera difficile de communiquer avec les autorités et encore plus de régulariser votre situation.

À noter que depuis plusieurs années, les cartes d’identité sont valables encore cinq ans au-delà de leur date de péremption. Mais ce délai supplémentaire n’est accessible qu’aux cartes délivrées entre 2004 et 2013. En outre, si vous profitez de ce prolongement, sachez qu’il est impossible de le notifier officiellement sur votre carte d’identité. Ainsi, le pays qui vous accueille peut considérer ce document comme invalide.

Mieux vaut donc lancer le renouvellement de votre passeport. Ce document officiel vous permettra de voyager partout, en toute sérénité.