10 photos de chats en train de dormir qui vont vous redonner le sourire

Pour bien finir le vendredi et commencer le week-end rien de mieux que des photos de chats mignons qui dorment ! Craquez pour ces chats et chatons en train de dormir dans des positions super adorables.

Les animaux et surtout les chats ont souvent une drôle de façon dormir et parfois, certaines positions sont à croquer ! Et les propriétaires de ces chats ont capturé ce doux moment pour le partager avec nous. En plus des positions, les chats dorment dans des endroits improbables, dans le panier à linge, dans nos tiroirs à chaussettes... Voici les 15 photos de chats mignons et drôles en train de dormir dans les endroits les plus improbables

À voir aussi

Le chaton blanc englouti dans un plaid

Photo d'un chaton mignon en train de dormir. Crédit : Unsplash

Le chat super mignon qui dort sur le dos

Photographie d'un chat européen qui dort. Crédit : Unsplash

Chat qui s'endort d'une drôle de façon !

Chaton tigré qui s'endort. Crédit : Unsplash

Chat qui dort dans une position très bizarre...

Chat qui s'est endormi dans une position pas traditionelle. Crédit : jennifer C flickr

Haut les mains !

Chat qui s'endort les pattes en l'air. Crédit : Unsplash

Un chat qui aiment les baskets...

Ce chat s'est endormis sur une paire de baskets. Crédit : Unsplash

Ce chat s'est endormi dans une position improbable !

La position du chat qui est en train de dormir est très drôle. Crédit : Lisa, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

C'est l'histoire d'un chat qui dort dans un pot de fleur

Chat qui dort dans un pot de fleur. Crédit : Unsplash

Le chat qui dort en faisant du yoga

Chat qui dort dans une position adorable. Crédit : pxfuel

Deux chatons adorables qui dorment sur une chaise en paille

Deux chatons roux qui dorment. Crédit : PxHere