100 idées de prénoms de chien mâle

En panne d’idées pour trouver un prénom à votre chien ? Pourtant, il y a l’embarras du choix ! On vous propose une sélection de 100 idées de prénoms pour un chien mâle !

C’est décidé ! Vous voulez sauter le pas et enfin adopter un chien pour vous entourer, que vous soyez seul, en colocation ou en famille. Seulement voilà, le plus dur reste à faire, celui de trouver un prénom auquel votre chien répondra gaiement à chaque fois que vous le prononcez.

Des idées de prénoms pour un chien mâle les plus populaires / Crédit photo : iStock

Forcément, il existe énormément de prénoms qui peuvent aller à un chien, que ce soit un chien mâle ou un chien femelle. On se concentre aujourd’hui sur les prénoms de chien mâle. Trouver un prénom pour son chien mâle n’est pas une chose difficile en soi, et cela dépend vraiment de sa race, de son caractère et de son apparence.

On imagine mal un berger allemand porter un nom comme Muffin, on penserait plutôt à Rex ou Duke. De la même manière, on imagine mal un teckel porter un prénom comme Attila ou Cerbère, mais plutôt un prénom comme Cookie. Ou encore, il serait peu judicieux de nommer son chien mâle Chocolat s’il a un pelage blanc ou Vanille s’il a un pelage noir.

Le nom de votre chien est bien plus qu’un simple nom. Un nom a une signification importante, et les noms que nous choisissons pour nos chiens indiquent souvent ce qui compte le plus pour nous. Qu’ils mettent en avant nos passions et nos intérêts, ou qu’ils reflètent ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ces prénoms vont coller à la peau de votre chien tout le reste de sa vie, alors il faut bien le choisir.

Pour dresser cette sélection de 100 prénoms pour chien mâle, on a décidé de diviser la liste en 10 catégories. On retrouve évidemment les prénoms les plus populaires, mais aussi les plus originaux qui sont inspirés de beaucoup de références comme les mythologies, les marques, la gastronomie, les personnages de fiction, les célébrités ou les personnalités historiques, sans oublier les prénoms inspirés de la géographie.

Découvrez ci-dessous 100 prénoms pour des chiens mâles, une liste qui vous aidera certainement à trancher.

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de personnages Disney / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle les plus populaires

Cette liste de prénoms de chien mâle les plus populaires a été dressée en se basant sur une base de données de plus d’un million de propriétaires d’animaux de compagnie sur le site Rover. Il s’agit donc des prénoms pour les chiens mâles les plus tendances donnés lors de l’année 2022.

Rio

Rocky

Simba

Lucky

Marley

Loki

Milo

Pablo

Oscar

Max

10 prénoms de chien mâle inspirés de personnages Disney

Toulouse (Les Aristochats)

Mufasa (Le Roi Lion)

Baloo (Le Livre de la jungle)

Rouky (Rox et Rouky)

Volt (Volt)

Bruno (Encanto)

Pongo (Les 101 dalmatiens)

Pluto (le chien de Mickey)

Nemo (Le monde de Némo)

Mowgli (Le Livre de la jungle)

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de la food / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de la food

Chocolat

Macaron

Cookie

Tofu

Nougat

Muffin

Rougail

Cheddar

Brownie

Pistache

10 prénoms de chien mâle inspirés de célébrités

Léo (pour Leonardo DiCaprio)

Elvis (pour Elvis Presley)

Johnny (pour Johnny Hallyday)

Squeezie (youtubeur)

Teddy (pour le judoka Teddy Riner)

Neymar (footballeur)

Bastos (youtubeur)

Cooper (pour l’acteur Bradley Cooper)

Booba (rappeur)

Drake (rappeur)

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de célébrités / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de villes

Tokyo

Mexico

Hanoï

Dallas

Denver

Sydney

Bogota

Moscou

Oslo

Orlando

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de villes / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de la mythologie

Thor

Odin

Ramsès

Zeus

Hercule

Kratos

Cerbère (chien gardien des Enfers)

Achille

Hadès

Argos (chien d’Ulysse)

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de la mythologie / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de boissons (à utiliser avec modération)

Tequila

Whisky

Coca

Syrah

Merlot

Gin

Soda

Mojito

Pastis

Muscat

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de personnalités historiques / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de personnalités historiques

Napoléon

César

Néron

Newton

Beethoven

Einstein

Winston

Attila

Fidel

Sankara

10 prénoms de chien mâle inspirés de marques

Kinder

Toyota

Sony

Cadillac

Bentley

Pepsi

Yoplait

Kellogg’s

Windows

Apple

Des idées de prénoms pour un chien mâle inspirés de personnages de fiction / Crédit photo : iStock

10 prénoms de chien mâle inspirés de personnages de fiction

Balto

Rex

Sherlock

Rambo

Snoopy

Croc-Blanc

Idéfix (Astérix et Obélix)

Rantanplan (Lucky Luke)

Buck (L’Appel de la forêt)

Duke (Brave Duke)