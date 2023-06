Noms de chat : 100 idées de prénoms mignons

Le prénom à donner à un chat est son nom d’usage, ce qui diffère de son nom de naissance inscrit au LOOF. Ce guide comporte 100 idées de prénoms pour un chat.



Des idées de nom pour chat glouton

Un chat observant sa maîtresse en train de cuisiner Crédit : tickcharoen04

Tout comme pour les chiens, choisir un prénom "glouton" pour son chat mâle peut être une décision amusante et originale. Il est important de noter que le choix d'un prénom pour un chat est une décision personnelle et subjective. L'essentiel est de choisir un nom qui rappelle la personnalité de votre chat ou chaton et qui vous plaît. Voici quelques exemples de noms que vous pouvez inscrire dans votre liste:

Sushi ;

Cacahuète ;

Chocolat ;

Caramel ;

Guimauve ;

Nougat ;

Noisette ;

Granola ;

Twix ;

Tagada ;

Spaghetti ;

Oreo ;

Tic-tac ;

Milky (Lait) ;

Sugar (Sucre) ;

Coconut (Noix de coco) ;

Pop-corn.

Les noms pour chat glouton amusent aussi bien les petits que les grands. De plus, ils sont adorables à prononcer. En France, ce sont des prénoms qui sont très appréciés, d’autant plus qu’ils conviennent aussi bien à une chatte qu’à un chat.

Idées de prénoms pour chat noir

Un chat se prélassant dans l’herbe verte Crédit : IanGoodPhotography

Contrairement à ce que pense l’imaginaire collectif, le chat noir est un symbole de chance. Il représente le bonheur et apporte la chance aux nouveaux occupants d’une maison. Si vous faites partie des heureux propriétaires d’un chat noir, voici une liste d’idées de noms qui peuvent vous intéresser:

Shadow (Ombre) : ce prénom anglais évoque l'élégance mystérieuse et la silhouette sombre du chat se faufilant dans l'ombre. Il convient aux chatons et chats mâles et femelles.

Luna : ce prénom fait référence à la lueur de la lune qui met en valeur la beauté du pelage noir du chat. Il évoque également une atmosphère nocturne et magique.

Midnight (Minuit) : ce prénom pour chat et chatte renvoie à l'heure tardive où les chats noirs semblent particulièrement actifs et mystérieux. Il évoque aussi le contraste entre l'obscurité de la nuit et la couleur du pelage.

Salem : inspiré du chat noir dans la série "Sabrina, l'apprentie sorcière", ce prénom est associé à l'univers de la magie et du mystère.

Noir(e) : simple et direct, ce prénom a une signification évidente en français. Il souligne la couleur distinctive du pelage de votre félin ou votre chat femelle.

Ember (Braise) : ce prénom évoque l'image d'une petite braise rougeoyante dans l'obscurité, en harmonie avec la beauté sombre du pelage du chat.

Onyx : c’est un prénom toujours d’actualité qui fait référence à la pierre précieuse noire éponyme. Il évoque la sophistication et la rareté, tout en mettant en valeur la couleur du pelage du chat.

Panthère : ce prénom est associé à la force, la grâce et la beauté du grand félin noir. Il convient parfaitement à un chat noir avec une allure majestueuse.

Idées de noms pour un chat blanc

Un chat tout blanc posant sur un coussin Crédit : Istock

Saviez-vous que le blanc qui peut couvrir tout le pelage d’un chat n’est pas une couleur, mais le signe d’un manque de pigmentation? En effet, selon les experts, il s’agit d’une modification du gène KIT empêchant l’activation de sa mélanine (le composant donnant sa couleur au pelage d’un chat). Quoi qu’il en soit, vous avez la possibilité de profiter de cette situation pour offrir un prénom évocateur à votre minet:

Frosty (Givré) : évoquant la fraîcheur et la beauté cristalline du pelage blanc du chat, ce prénom rappelle les paysages enneigés.

Blizzard : associé à de fortes tempêtes de neige, ce prénom convient à un chat énergique et joueur.

Milo : un nom court et doux, idéal pour un chat blanc avec un charme irrésistible.

Zeus : inspiré du dieu du ciel et du tonnerre de la mythologie grecque, ce prénom confère une aura majestueuse à votre chat.

Albus : un prénom, qui signifie "blanc" en latin, il convient parfaitement à un chat ayant une personnalité sage et tranquille.

Ivory (Ivoire) : un nom anglais qui fait référence à la couleur blanc cassé, et rappelant la substance précieuse de l'ivoire.

Cotton (Coton) : un prénom évoquant la douceur et la légèreté du pelage blanc d’un chat mâle ou femelle, ainsi que la texture du coton.

Bianco : ce prénom signifie "blanc" en italien et souligne la couleur distinctive du pelage du chat.

Snow (Neige) : il s’agit d’un nom évoquant la pureté et l'éclat du pelage blanc du chat, rappelant aussi la neige immaculée. Ce nom convient aussi bien à un chat mâle qu’à une femelle.

Autrement, vous avez la possibilité de miser sur des idées atypiques, mais tout aussi originales:

Snowball (Boule de neige) ;

Crystal (Cristal) ;

Chilly (Froid) ;

Diamond ;

Lilo ;

Winter (Hiver) ;

Alabaster ;

Puff (Duvet).

Idées de noms pour un chat roux

Un chat roux observant l’objectif d’un appareil photo Crédit : Maryviolet

Le chat roux est charmeur et possède une robe tigrée. Il s’agit d’un point commun à tous les chats de cette catégorie. Que le vôtre ait un motif mackerel (le plus courant), tabby (plus classique), spotted ou ticked, il existe différents noms qui peuvent parfaitement lui aller:

Rusty : un nom inspiré de la couleur rouille et qui convient parfaitement à un chat avec un pelage roux vif et vibrant.

Ginger (Gingembre) : ce prénom pour félins fait référence à la teinte chaleureuse du gingembre, associée à un chat roux avec un tempérament énergique et vif.

Copper (Cuivre) : ce prénom fait allusion à la couleur riche et métallique du cuivre, reflétant le pelage du chat et son charme unique.

Leo : ce nom est inspiré du lion, souvent associé à une crinière rousse. Il convient à un chat ayant une allure majestueuse et une personnalité dominante.

Finn : court et dynamique, ce nom est idéal pour un chat roux actif et joueur.

Blaze (Flamme) : ce prénom d’actualité cette année renvoie à l'intensité et à la chaleur du feu, reflétant le pelage flamboyant du chat roux.

Oscar : un nom classique et populaire, qui sonne bien pour un chat roux avec une personnalité charmante et espiègle.

Simba : inspiré du personnage principal du Roi Lion, ce prénom évoque la force et la bravoure, associées à un chat roux au tempérament aventureux.

Vous pouvez aussi partir sur un nom populaire tel que:

Rustam ;

Oscar ;

Max ;

Apollo ;

Finn ;

Rufus ;

Oliver ;

Red (rouge) ;

Copper (cuivre) ;

Jasper.

Idées de noms pour un chat gris

Un chat gris en train de faire sa toilette Crédit : Alena Shapran

Le pelage d’un chat gris ou chat bleu peut avoir plusieurs nuances en fonction de sa race. Par exemple, il y a le bleu russe avec un pelage gris foncé lisse, court et fin. De son côté, le Korat est un chat avec un pelage mi- long, mi- court. Quelle que soit la race de votre chat gris, des idées de noms originaux peuvent parfaitement lui convenir :

Ash (Cendre) : un nom faisant état de la couleur grise des cendres, ce qui convient parfaitement aux félins avec un pelage gris élégant et mystérieux.

Smoky (Fumée) : un prénom rappelant la subtile nuance de gris qui évoque la fumée, soulignant la beauté du pelage du chat. Ce nom est également parfait pour un chaton.

Storm (Tempête) : ce nom aborde la force et l’intensité d’une tempête, en lien avec la couleur grise du chat et sa personnalité dynamique.

Silver (Argent) : c’est un prénom qui fait état de la teinte argentée du pelage du chat, lui conférant une allure distinguée et élégante.

Slate (Ardoise) : ce prénom rappelle la couleur grise des ardoises, ajoutant une touche de caractère unique au chat.

Grayson : ce nom combine le mot anglais «gray» (gris) avec le suffixe «-son», créant un nom élégant et moderne pour un chat gris.

Misty (Brumeux) : faisant allusion à une ambiance mystérieuse et sereine, ce prénom est associé à la couleur grise et à la douceur du pelage du chat. Vous pouvez utiliser ce nom pour un chat mâle et femelle.

Rocky : cette idée de nom fait référence à la texture et à la couleur grise des rochers, reflétant la robustesse et la solidité du chat.

Pour sortir de l’ordinaire, vous disposez aussi des noms de la liste suivante :

Nimbus ;

Sterling (argent) ;

Slate (ardoise) ;

Zéphyr ;

Willow (Saule) ;

Mistral ;

Greyson ;

Granite ;

Dusty (poussiéreux).

Idées de prénoms pour un chat noir et blanc

Un chat bicolore à poil court de Tuxedo Crédit : Mary Swift

Les chats noir et blanc sont populaires et ont du charme à revendre. Pour rendre le vôtre encore plus attrayant, vous pouvez lui donner l’un des noms suivants :

Felix : il s’agit d’un prénom associé au personnage du dessin animé «Félix le Chat», qui est un chat noir et blanc emblématique. C’est un choix classique et reconnaissable à adopter pour cette année.

Domino : ce nom fait référence au jeu de dominos, qui est souvent associé à des pièces noires et blanches. Il convient à un chat présentant des motifs de taches noires et blanches.

Patches (Taches) : ce prénom souligne les marques distinctives de couleur noire et blanche sur le pelage du chat, rappelant des taches ou des motifs.

Tuxedo : ce nom original est inspiré des tenues de soirée formelles portées lors d’événements spéciaux. Il convient à un chat avec une répartition distincte de la couleur noire et blanche, donnant l’impression qu’il porte un costume de smoking.

Panda : il s’agit d’un prénom inspiré des pandas, qui sont des animaux noirs et blancs emblématiques. Il convient à un chat avec une combinaison de couleurs similaire.

Chess (Échecs) : ce nom évoque le jeu d’échecs, qui est joué avec des pièces noires et blanches. Il convient à un chat possédant un pelage bicolore qui rappelle les cases du jeu d’échecs.

Ombre : ce prénom met l’accent sur la dualité du pelage noir et blanc du chat, évoquant l’idée d’une ombre projetée par la combinaison des deux couleurs.

Idées de noms pour un chat aux yeux bleus

Un chat roux aux yeux bleus d’azur Crédit : dphilippson

Les origines de certains chats les rendent génétiquement prédisposés à avoir des yeux bleus. Généralement, tous les chatons ont les yeux bleus à leur naissance, mais ils changent de couleur avec l’âge. Toutefois, certains gardent cette couleur tout au long de leur vie. Voici des idées de nom qui peuvent lui correspondre :

Azur : ce prénom évoque la couleur bleue du ciel ou de la mer, en harmonie avec les yeux bleus du chat.

Sapphire (Saphir) : ce nom fait référence à la pierre précieuse bleue, mettant en valeur la beauté des yeux bleus du chat.

Sky (Ciel) : il s’agit d’un prénom pour chien et chat qui évoque l’étendue infinie du ciel bleu, en lien avec la couleur des yeux du chat.

Ocean (Océan) : ce nom rappelle la vaste étendue bleue de l’océan, reflétant les yeux bleus du chat et sa nature mystérieuse.

River (Rivière) : ce prénom original fait allusion au calme et à la fluidité d’une rivière bleue, correspondant à la couleur des yeux du chat.

Cobalt : ce prénom est inspiré de la nuance riche et profonde du bleu cobalt, en harmonie avec la couleur des yeux du chat.

Frost (Givre) : ce nom évoque la fraîcheur et la clarté des yeux bleus, rappelant la beauté des cristaux de glace.

Celeste : ce prénom signifie «céleste» en français, faisant référence à la couleur bleue du ciel, qui correspond aux yeux du chat. Il convient aussi bien aux chats mâles et femelles.

Sinon, vous pouvez choisir l’une des idées de la liste suivante :