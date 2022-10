3 facteurs indispensables à considérer pour bien choisir un collier GPS pour son chien ou son chat

Si vous avez un chien fugueur ou un chat aventurier, vous avez sûrement déjà pensé à lui mettre un collier GPS. À première vue, la solution est claire, mais comment choisir parmi toutes les options qui s’offrent à vous, des balises Bluetooth comme l’AirTag d’Apple aux traceurs connectés comme le GPS pour chiens et chats de Tractive ? Voici trois critères qui vous guideront droit au but.

Crédit : Pixabay

Portée

De nos jours, la technologie GPS est omniprésente. Il existe des balises pour tout, du porte-clés à la voiture. Dans la plupart des cas, le but est de pouvoir rapidement retrouver un objet perdu ou volé, ce qui ne requiert ni une mise à jour très fréquente, ni une portée très grande. Si vous équipez votre animal de compagnie d’un GPS, c’est cependant pour le retrouver en cas de fugue ou s’il ne rentre pas à l’heure prévue. À ce moment-là, il faut pouvoir le localiser sur de très grandes distances et surtout bénéficier d’une mise à jour en temps réel. Certains dispositifs vendus pour le suivi d’animaux, comme les traceurs Bluetooth ou à ondes radio, sont limités à ce niveau et peuvent donc vous faire défaut au pire moment. Ils ont certes d’autres avantages, mais ne pourront pas garantir que vous puissiez localiser votre protégé à tout moment, où qu’il soit.

Couverture

Afin de pouvoir offrir cette portée illimitée, les GPS pour animaux les plus performants sont équipés d’une carte SIM intégrée. Ainsi, ils peuvent se connecter aux réseaux mobiles pour envoyer leurs données de localisation au smartphone du propriétaire. Ceci dit, tous ne sont pas égaux. Certains appareils utilisent des réseaux à basse énergie, qui ont l’avantage d’être gratuits, mais qui limitent fortement l’efficacité de la communication. Pour cette raison, la majorité des traceurs pour animaux utilisent les réseaux 2G, qui permettent une communication globale et instantanée, tout en restant peu coûteux en énergie et en frais de communication. Cependant, cette technologie est assez ancienne et outre de nombreuses zones blanches dans les milieux plus ruraux. De plus en plus d’opérateurs n’offrent plus ce service du tout. Quelques traceurs innovants, comme les GPS Tractive, ont donc accepté le défi et lancé les premiers dispositifs 4G, profitant des avancées technologiques des dernières années afin d’offrir une couverture multi-réseaux sans faille.

Autonomie

La meilleure couverture réseau ne sert à rien si la batterie du traceur ne tient pas assez longtemps pour vous permettre de retrouver votre chien en fugue ou votre chat baroudeur. La plupart des entreprises priorisent la miniaturisation des appareils et utilisent donc des batteries de petite taille. En règle générale, l’autonomie des dispositifs offrant un suivi en direct est de 2 à 5 jours. Afin de maximiser l’autonomie et donc l’utilité du traceur, certains fabricants font preuve d'ingéniosité. C’est le cas de Tractive, par exemple, dont les GPS pour chats et chiens disposent d’une fonction d’économie d’énergie liée au WiFi, permettant au traceur de rester en mode de veille tant qu’il est en sécurité à la maison.

Conclusion

Voici donc les trois facteurs principaux à garder en tête lorsque vous choisissez un traceur GPS pour votre compagnon à quatre pattes. Il faut qu’il puisse vous aider à le localiser à toute distance, partout dans le monde et avec une autonomie suffisante pour qu’il ne s’épuise pas en pleine fugue. Au-delà, les différents traceurs offrent de nombreuses fonctions supplémentaires, d’alertes anti-fugue à un historique détaillé et même jusqu’à un suivi du sommeil ou à une analyse de territoire dans certains cas. À vous de voir ce qui vous est utile ou non - mais pensez toujours aux trois éléments incontournables.