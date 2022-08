Ils dessinent un vélo géant de 970 km avec leur GPS pour sensibiliser à l'environnement et la pratique du vélo

Un couple de cyclistes a décidé de se lancer dans la pratique du GPS drawing. Pendant trois ans, ils ont parcouru plus de 7 000 km à travers l’Europe pour dessiner un vélo avec leur GPS et sensibiliser à l’environnement.

Crédit photo : @bicycleswillsavetheworld_

Le GPS drawing est une pratique bien connue aujourd’hui, qui consiste à parcourir un trajet en utilisant un GPS et tracer un dessin sur une carte. Il est possible de réaliser son parcours à pied, en courant ou à vélo, tant que le dessin est représenté avec le GPS.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes se sont mises à cette pratique et plusieurs dessins ont été réalisés : la pochette de l’album de Nirvana, une cigogne, Quasimodo… Une activité parfaite pour combiner art et sport.

Ils dessinent un vélo géant

Un couple de cyclistes italo-britannique a décidé de s’adonner à cette pratique bien avant que le GPS drawing ne devienne un effet de mode. Daniel Rayneau-Kirkhope et Arianna Casiraghi ont commencé leur voyage en 2019, en Italie. Pour préparer leur périple, Daniel a construit lui-même les deux vélos, avec un emplacement pour accueillir leur chienne Zola.

Crédit photo : @bicycleswillsavetheworld_

Pendant trois ans, les cyclistes ont pédalé plus de 7 200 kilomètres à travers l’Europe afin de réaliser un vélo géant. Ils ont traversé la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, l’Autriche, le Luxembourg et les Pays-Bas. Malheureusement, ils ont connu quelques complications pendant leur parcours. Quelque temps après être partie, Arianna s’est blessée au genou. Le voyage a ensuite été interrompu en novembre, à cause des températures trop froides. En 2020, le couple a également été forcé d’arrêter son trajet à cause de la pandémie.

Finalement, les amoureux ont réussi à tracer leur vélo géant et ont battu plusieurs records. Ils ont dessiné le plus grand tracé GPS, le dernier étant de 7 163 km, la plus grande image jamais réalisée avec un vélo et le plus grand vélo jamais dessiné. Au final, leur vélo est long de 970 km.

Sensibiliser à la pratique du vélo et à l’environnement

En faisant ce trajet, les cyclistes ont souhaité sensibiliser à la pratique du vélo et au changement climatique.

« On essaie d’inspirer les gens à la pratique du vélo, a affirmé le couple. On ne se rappelle pas qui a proposé en premier l’idée de dessiner un vélo, mais ça semblait être la façon la plus drôle et la plus efficace de faire passer notre message. Si des gens voient cette image, le message que nous voulons transmettre est le suivant : rappelez-vous que vous avez probablement un vélo quelque part, et qu’il serait préférable de l’utiliser un peu plus, plutôt qu’une voiture, pour les courts trajets. Ou du moins, pensez à l’utiliser : c’est moins cher et bon pour la santé. Et bien sûr, c’est beaucoup de plaisir ! »

Crédit photo : @bicycleswillsavetheworld_

Par la suite, Daniel et Arianna souhaitent continuer de sensibiliser ceux qui les entourent. Ils veulent notamment se rendre dans les écoles en Espagne et en Croatie, pour parler aux enfants des nouvelles mobilités et les sensibiliser à l’environnement.