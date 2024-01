3 raisons pour lesquelles votre chat ne vous obéit pas

Si vous avez un chat, vous êtes peut-être confronté à ce problème : malgré tous vos efforts, votre animal de compagnie ne vous obéit pas. Voici pourquoi.

Les chats sont des animaux indépendants qui font généralement ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Les félins n’aiment pas qu’on les contredisent ou qu’on leur donne des ordres.

Si vous avez un chat, vous avez sans doute déjà remarqué que votre animal de compagnie a la fâcheuse tendance à ne pas obéir lorsque vous lui interdisez ou demandez quelque chose. Il s’agit d’un comportement typique chez le chat, qui aime suivre son instinct et ne pas répondre aux attentes de son maître. Mais s’il agit ainsi, c’est pour des raisons bien précises. Voici lesquelles.

Un animal libre

Contrairement aux chiens, les chats ont conservé une part de leur liberté dans leur domestication. Ainsi, ils restent des animaux sauvages, indépendants et solitaires. Pour cette raison, les félins ont besoin de se sentir libres. Ils aiment explorer le monde qui les entourent et sortir à l’extérieur. C’est en partie pour cette raison qu’ils peuvent se montrer désobéissants, notamment si vous leur ordonnez de rester à la maison ou si vous leur demandez de rentrer.

Crédit photo : iStock

Un manque de motivation

Vous l’avez sans doute remarqué : les chats ne recherchent pas l’approbation humaine. Contrairement aux chiens, qui ont besoin de l’attention de leur maître et qui aiment être récompensés pour leurs bonnes actions, les chats n’attendent rien de nous. Ils sont indépendants et autonomes et ne ressentent pas le besoin de nous satisfaire, ni d’être récompensés.

Une éducation inadaptée

Bien que les chats soient des animaux indépendants, il est possible de les éduquer un minimum en employant les bonnes méthodes. Si vous vous y prenez mal, votre félin va se rebiffer et ne vous obéira pas. Dans leur éducation, les chats sont généralement plus réceptifs aux renforcements positifs après une bonne action comme les caresses et les récompenses alimentaires. Si vous utilisez une autre méthode ou que vous ne récompensez pas votre chat, celui-ci pourrait ne jamais vous écouter.

En définitive, il est important de laisser de la liberté à son chat et de ne pas trop le forcer à faire ce que vous voulez. En basant une relation de confiance avec votre animal, vous aurez plus de chances d’être écouté.