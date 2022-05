30 ans après sa disparition, cette tortue a été retrouvée dans le grenier de la maison familiale

En grandissant, Nathalye De Almeida a souvent entendu sa mère parler d’une tortue de compagnie nommée Manuela, qu'elle avait eue dans son enfance au début des années 1980.

Crédit : Nathalye De Almeida

À voir aussi

Malheureusement, ces histoires étaient toujours teintées de chagrin. Et pour cause, un jour de 1982, alors que la mère de Nathalye De Almeida n'avait que 8 ans, Manuela avait disparu. À l'époque, la famille de Manuela avait supposé que la tortue s'était égarée loin de la maison, pour ne plus jamais être retrouvée. Mais contre toute attente, chacun s’était trompé au sujet de Manuela.

En effet, 30 ans plus tard, en 2013, alors que le grand-père de Nathalye De Almeida vient de décéder, tout le monde s’est réuni dans la maison familiale pour trier ses affaires. Le défunt avait laissé derrière lui un grenier très encombré, et alors que la pièce était vidée et que ses affaires étaient déplacées pour être triées, quelqu'un a remarqué quelque chose d'étrange. Là, dans la boîte d'une vieille enceinte en bois, se trouvait une tortue qu'ils ont reconnue comme étant Manuela.

Crédit : Nathalye De Almeida

« Nous étions choqués ! Ma mère est arrivée en pleurant parce qu'elle n'y croyait pas. Ils avaient trouvé Manuela ! » a raconté Nathalye De Almeida à nos confrères américains du média spécialisé sur les animaux The Dodo. De manière incroyable, la tortue avait réussi à survivre trois décennies piégée dans le grenier. Selon sa famille, elle aurait tenu en mangeant des larves de termites dont la pièce grouillait par endroits.

Comme on peut l’imaginer, la famille tout entière était ravie de retrouver Manuela, d’autant plus que beaucoup n’avaient plus d’espoir de vivre un tel dénouement. Elle était vivante et en bonne santé, et elle l'est toujours. Près de 10 ans après avoir été retrouvée, et 40 ans après avoir été portée disparue, Manuela ne s'est jamais aussi bien portée. Seul changement notable, elle a été identifiée comme une tortue mâle et on l'appelle désormais Manuel.

Crédit : Nathalye De Almeida

Des retrouvailles 30 ans après

Ces retrouvailles ont été particulièrement fortes en émotions. Depuis ce moment inattendu, Nathalye De Almeida s'occupe quotidiennement de Manuel, s’assurant qu’il ne manque de rien et qu’il est pleinement épanoui. « Manuel va très bien. Il a beaucoup grandi. Je l'ai amené à vivre avec moi parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui » a-t-elle confié.

La nouvelle maîtresse de Manuel a fait savoir qu'elle recevait encore beaucoup de questions sur la tortue miraculée et sa redécouverte après tant d'années passées dans le grenier. C’est bien la preuve que l’histoire et le parcours incroyables de Manuel émerveillent de nombreuses personnes à travers le monde. Mais une chose est sûre, il n'a jamais disparu du cœur de la mère de Nathalye De Almeida : « elle lui rend visite chaque semaine, heureuse de voir sa fille avec lui. Elle le nourrit, le caresse et l'embrasse. Il fait partie de notre famille. Il est l'un des nôtres. »

Crédit : Nathalye De Almeida

Touchant, n’est-ce pas ?