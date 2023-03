Des serpents plongés dans un bassin d'eau, le spectacle du Moulin Rouge arrêté par la mairie de Paris

Suite à une demande de la mairie de Paris, le Moulin Rouge se retrouve contraint d’arrêter son spectacle mettant en scène des serpents plongés dans un bassin.

Jusqu’à maintenant, le Moulin Rouge, établissement privé, n’était pas concerné par la charte du bien-être animal, adoptée par la ville de Paris en juillet 2021. Cette charte interdisait alors l’utilisation d’animaux sauvages dans les lieux lui appartenant, ce qui n’est pas le cas du célèbre cabaret.

Crédit photo : iStock

C’est à travers une lettre que la Mairie de Paris a demandé au Moulin Rouge de respecter cette charte, lui demandant de ne plus utiliser d’animaux sauvages dans ses spectacles.

Une demande à laquelle le Moulin Rouge va donc se plier, comme l’a annoncé le cabaret : “Conscient des évolutions sociétales sur le bien-être des animaux, le Moulin Rouge cessera ce numéro. La question du respect des animaux a toujours été essentielle”.

Pour le moment, aucune date de fin n’a été donnée par le cabaret, évoquant “un préavis raisonnable” pour “les artistes et prestataires impliqués”.

Le Moulin Rouge se plie à la charte du bien-être animal

Au Moulin Rouge, ce célèbre numéro implique une danseuse qui plonge dans un bassin transparent et qui manipule de grands pythons, tentant de maintenir leur tête hors de l’eau.

“Les deux espèces utilisées dans cette partie du spectacle, un python molure et un python réticulé provenant d’Asie du sud-est, sont des espèces protégées” selon Christophe Najdovski et Frédéric Hocquard, respectivement adjoints à la mairie en charge de la condition animale et du tourisme, et auteurs de la lettre adressée au Moulin Rouge.

Crédit photo : Moulin Rouge

Par ailleurs, le Moulin Rouge s’était déjà engagé, auprès de deux députées rapporteures de la mission d’application de la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, à ne plus utiliser d’animaux sauvages dans ses spectacles. Cette loi concernait les discothèques et les plateaux de télévision, mais pas les cabarets.

C’est donc une page qui va se tourner pour le Moulin Rouge, car ce numéro avec les serpents était mondialement connu et se produisait quotidiennement. Parmi les danseuses ayant performé avec les reptiles se trouvait notamment Olga Khokhlova, une ancienne aventurière de Koh-Lanta.