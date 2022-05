Pour 1 euro, passez une nuit et dormez au Moulin Rouge grâce à Airbnb

Dormir dans le célèbre Moulin Rouge, ça vous dit ? C’est désormais possible grâce à Airbnb.

Fondé en 1889 par Joseph Oller et Charles Zidler, le Moulin Rouge est un lieu magique où se succèdent les spectacles et autres représentations féeriques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cabaret parisien a décidé de frapper fort pour son 133e anniversaire.

À voir aussi

Crédit Photo : Pixabay

Un séjour de rêve au Moulin Rouge

En effet, les plus chanceux d’entre nous auront la possibilité de dormir dans la chambre secrète du Moulin Rouge. Une grande première ! En partenariat avec Airbnb, le joyau de la capitale va proposer trois séjours de rêve au public les 13, 20 et 27 juin prochains. Le prix ? Un euro symbolique.

Au programme : une nuit sur le toit du Moulin Rouge, une visite privée du cabaret, un dîner sur le thème de «Belle Époque» ou encore un accès au spectacle Féerie. Enfin, les clients rencontreront également Claudine Van Den Bergh, l’une des meneuses de revue de l’établissement.

Crédit Photo : Airbnb

Crédit Photo : Airbnb

Un voyage dans le temps

Attention, les réservations auront lieu dans le monde entier le mardi 17 mai, à partir de 19 heures (heure française). Vous l’aurez compris, il vous faudra être plus rapide que l’éclair pour tenter de remporter une nuitée dans ce lieu emblématique.

Crédit Photo : Airbnb

Vous l’ignorez peut-être, mais la chambre - qui servait autrefois de débarras - a été spécialement aménagée pour l’occasion. À l’intérieur, les voyageurs se retrouveront en plein cœur de la Belle Époque.

Crédit Photo : Airbnb

« Cette pièce secrète aménagée à l’intérieur du célèbre moulin a été conçue pour proposer un envoûtant voyage dans le temps, à la redécouverte de ce qui fut autour de 1900 la capitale mondiale des arts et des plaisirs », explique l’historien Jean-Claude Yon sur le site de la plateforme d’hébergement.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !