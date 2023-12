Disparu depuis quatre mois, un chat est retrouvé sain et sauf sur une aire d'autoroute

En Charente-Maritime, Philippe Favreau a eu la surprise de retrouver son chat, disparu depuis quatre mois. L’animal a été repéré sur une aire d'autoroute.

Il y a quatre mois, Philippe Favreau a perdu son chat Tacos, âgé de seulement 1 an et demi. Un soir du mois d’août, le petit chat n’est pas rentré dans sa maison à Villeneuve-la-Comtesse et n’a plus donné aucun signe de vie. Pendant des mois, Philippe Favreau a tout fait pour le retrouver, en vain.

Alors qu’il commençait à perdre espoir, Philippe Favreau a finalement appris que son animal de compagnie avait été retrouvé, quatre mois après sa disparition. Le chat a été repéré sur une aire d’autoroute par Francine et Sophie, deux ouvrières d’entretien de Vinci Autoroutes. Lors de leur tournée sur les aires de repos, elles ont aperçu le félin qui se trouvait le long de l’A10, dans les Deux-Sèvres. Perdu, il se trouvait à 5 kilomètres à vol d’oiseau de la maison de son propriétaire.

“L’animal se laissait approcher, on en a conclu qu’il appartenait à quelqu’un et qu’il était perdu. Des collègues réalisaient des travaux de débroussaillage. Il était tapi dans un fossé. On a réussi à l’appâter avec des croquettes. Il avait l’air d’avoir très faim”, a raconté Francine à Sud-Ouest.

Un chat retrouvé après quatre mois

Francine et Sophie ont transporté le chat jusqu’au centre d’entretien de Niort. Grâce à une collaboration entre Vinci Autoroutes et les gendarmes du peloton d’autoroute de La Crèche, l’animal a pu être identifié avec sa puce électronique. Les gendarmes ont immédiatement appelé le propriétaire du chat pour lui annoncer la bonne nouvelle.

“Ils ont à peine eu le temps de me dire que c’était la gendarmerie que je leur criais : “Vous avez retrouvé mon chat ! Il est vivant !” Tous les jours, j’ai pensé à Tacos. J’ai tout laissé en plan, je suis parti direct. Je pleurais comme une madeleine”, a confié Philippe Favreau, le propriétaire du chat.

Crédit photo : @VINCIAutoroutes

Finalement, Tacos a pu retrouver son maître après des mois de séparation. Quand il a vu Philippe arriver, le petit chat a couru dans ses bras. Bien qu’il ait perdu 1,5 kilo et qu’il ait été victime de parasites, l’animal était en bonne santé.

“Je suis tellement heureux qu’on l’ait retrouvé, a conclu Philippe Favreau. Je crois enfin à la magie de Noël.”