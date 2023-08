4 ans après sa disparition, une chatte a été retrouvée à 800 km de chez elle

Récemment, un chat qui avait disparu il y a quatre ans à Bartenheim (Haut-Rhin) a été retrouvé sain et sauf en Normandie, soit à plus de 800 kilomètres de chez lui.

En septembre 2019, Élodie et Cédric, un couple originaire de Bartenheim (Haut-Rhin), ont vécu un véritable cauchemar lorsque leur chatte Freyja a disparu après avoir effectué une balade autour du domicile familiale, rapporte DNA.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les miracles existent. La raison ? La boule de poils a été retrouvée saine et sauve en Normandie, soit à 800 kilomètres de chez elle.

Comme le précise le quotidien régional, la chatte au pelage noir était une une superstar dans son quartier : «Elle s’invitait chez les gens, rentrait dans les maisons, allait jouer avec les enfants, elle allait même voir le garagiste du coin et mangeait dans la gamelle de son chien. Tout le monde ou presque connaissait Freyja», a indiqué Élodie au site d’information.

À l’époque, la jeune femme et son compagnon avaient fait tout leur possible pour retrouver Freyja : «On l’a cherchée sans relâche pendant plus de trois mois, on a mis des affiches partout, des messages sur les réseaux sociaux. Chaque fois que quelqu’un nous signalait avoir vu un petit chat noir, on se déplaçait dans l’espoir de la retrouver».

Malheureusement, le matou demeurait introuvable : «On s’est dit qu’on ne la reverrait plus, qu’elle avait été renversée par une voiture», a confié la jeune femme. Plus d’un an après le drame, le couple a décidé de recueillir une autre chatte prénommée Lilith.

La chatte retrouve son foyer

Il y a deux semaines, Élodie a reçu un message sur son répondeur qui a changé sa vie. Elle a découvert que sa Freyja bien-aimée a été retrouvée par une bénévole de l’association de protection animale Hope 14.

Le quadrupède a été aperçu sur le bord d’une route près de Caen. Le félin est monté dans la voiture de la bénévole. Sa puce électronique a permis à un vétérinaire d’identifier ses propriétaires. Par chance, l’animal âgé de six ans est en bonne santé.

Sans réelle surprise, les retrouvailles tant attendues entre Freyja et ses maîtres ont été placées sous le signe de l’émotion : «Elle s’est tout de suite blottie contre moi», a expliqué Élodie à DNA.

La petite chatte a été contrainte de reprendre son traitement pour le coryza, une maladie respiratoire : «Le problème du coryza, c’est que c’est très contagieux et qu’elle ne peut pas cohabiter avec d’autres chats».

Pour le moment, Freyja habite chez les parents de Cédric pour ne pas contaminer sa sœur de cœur : «L’avantage, c’est qu’on peut venir la voir quand on veut et depuis une semaine, on vient très souvent».