Accusés d'abandonner les orques et les dauphins, les soigneurs de Marineland répondent cash

Ces derniers jours, des images d’orques et de dauphins qui semblaient être abandonnés à Marineland ont circulé sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, les soigneurs du parc répondent.

Il y a quelques jours, l’ONG TideBreakers a dévoilé des images des orques et des dauphins qui semblaient être laissés à l’abandon au parc Marineland. En effet, depuis que l’établissement a fermé ses portes au mois de janvier, la plupart des animaux ont été transférés dans d’autres endroits, sauf deux orques et 12 dauphins, qui ne trouvent pas de place pour les accueillir.

Sur les vidéos dévoilées par l’ONG, on peut voir les cétacés qui semblent seuls et abandonnés dans leur bassin d’une couleur verdâtre. Une vive polémique a éclaté face à ces images et de nombreux internautes ont accusé le parc d’abandonner ces animaux à leur triste sort.

Les soigneurs répondent

Les soigneurs de Marineland ont décidé de répondre à ces critiques pour faire taire les rumeurs. Un message a été publié sur Facebook à ce sujet, plein d’humour.

“Mais tu fais quoi ?”, “Je nourris les animaux”, “Ah mais non, il paraît qu’on s’occupe plus d’eux !” “Ah oui, c’est vrai, alors on s’en va. Au revoir”, peut-on lire sur le réseau social.

Katia Granger Nadalin, la responsable des orques, des dauphins et des soigneurs de Marineland, a donné quelques explications à ce sujet. Elle affirme que si 12 soigneurs ont été licenciés lors de la fermeture du parc, il reste encore du personnel sur place pour s’occuper des orques et des dauphins. En effet, il resterait “20 soigneurs, un directeur animalier, quatre plongeurs, deux vétérinaires consultants et un capacitaire”, soit la personne en charge des orques, qui possède un permis spécifique pour s’en occuper.

“On n’abandonne pas les animaux. On est là sept jours sur sept pour prendre soin d’eux. Ce qui nous tient debout et nous fait lever chaque matin, c’est l’amour, l’attention et la bienveillance que nous avons pour eux et uniquement ça”, ont commenté les soigneurs du parc sur Facebook.

Des algues dans les bassins

Quant à la présence des algues dans les bassins, ces dernières seraient parfaitement naturelles. Elles se formeraient dans l’eau de mer lorsque les températures se réchauffent et ne seraient pas un signe d’abandon ou de saleté.

“Nous n’avons juste plus besoin d’assurer le confort visuel des visiteurs. Les algues sont enlevées avec une brosse et surtout à la main pour laisser des algues au fond et sur les parois. C’est notre volonté en toute connaissance de cause. N’oubliez pas qu’ils sont dans de l’eau de mer qui provient de la mer”, a affirmé Katia Granger Nadalin à TF1 Info.

Ainsi, les soigneurs continuent de bien s’occuper des cétacés, mais la situation reste critique. Aucune place n’est trouvée pour les accueillir. Ce jeudi 22 mai, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a sommé Marineland de trouver une solution. Affaire à suivre…