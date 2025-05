Un dauphin meurt en pleine représentation dans un parc animalier, sous les yeux des spectateurs horrifiés

Au Gulf World de Panama City Beach, en Floride, un dauphin a fait un saut mortel lors d’une représentation. Il a fait une figure alors que le bassin n’était pas assez profond, sous les yeux des spectateurs.

En mars dernier, un dauphin est décédé dans de terribles circonstances au Gulf World, un parc animalier à Panama City Beach, en Floride. Un spectacle mettait en scène plusieurs dauphins dont Jett, âgé de 14 ans. Ce dauphin a fait un saut pendant la représentation, sous les yeux de nombreux spectateurs. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Crédit photo : iStock

Jett n’aurait pas dû faire son saut à cet endroit du bassin, qui n’était pas assez profond. Ainsi, comme il n’y avait pas assez d’eau, sa tête a violemment heurté le sol du bassin.

“J’ai clairement entendu l’un des entraîneurs dire : “Il a percuté le petit bassin la tête la première”. On les a entendu dire : “Il faut appeler les secours”, a raconté un témoin de la scène, selon Ouest-France.

Le dauphin est mort

Malheureusement, le dauphin a reçu un choc trop important à la tête et est décédé de ses blessures. Ce drame a ravivé les critiques déjà présentes envers le parc. Le dauphin a pu effectuer ce mauvais saut à cause d’une indication erronnée d’un soigneur, mais aussi à cause de la mauvaise visibilité dans le bassin dûe au manque d’entretien. Le dauphin était peut-être également malade et malnourri puisqu’il s’agit du quatrième cétacé à perdre la vie en un an dans ce parc.

Crédit photo : iStock

À l’état sauvage, un dauphin peut vivre jusqu’à 40 ans, alors que Jett est décédé à 14 ans. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les conditions de vie des animaux dans l’établissement.

En France, une loi a été adoptée afin d’interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques ainsi que les représentations de dauphins, pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. C’est pour cette raison que le parc Marineland d’Antibes a fermé ses portes en janvier dernier. Au Parc Astérix, tous les dauphins et les otaries ont été transférés depuis la fermeture du delphinarium. Des mesures prises pour protéger les dauphins et assurer leur bien-être.