Adopté par un adolescent autiste et malentendant, ce chien sourd apporte un énorme soutien à son maître

Aux États-Unis, un adolescent malentendant s’est lié d’amitié avec un chien souffrant de surdité. Retour en images sur cette belle histoire.

Du haut de ses 14 ans, Walker Cousineau, un adolescent malentendant, avait besoin d’un ami. Sa route a croisé celle d’un pitbull blanc souffrant de surdité dans un refuge. Depuis, ces derniers sont inséparables.

Crédit Photo : Humane Society of Midland County / Facebook

Un véritable coup de foudre

Tout a commencé début juillet 2022 lorsque Walker est tombé sur une annonce d’adoption sur la page Facebook de la Humane Society of Midland County, un refuge pour animaux situé dans le Michigan (États-Unis).

«Ce chien est sourd. Tout comme moi ! J’ai besoin de lui, c’est mon chien», avait indiqué le jeune homme à sa mère. À noter que le quadrupède en question était décrit comme «extraverti, intelligent et adorable».

Le 31 juillet, Walker et ses parents, Mindy et Jim Cousineau, se sont rendus à un événement d’adoption organisé par le refuge. Sur place, ils ont souhaité rencontrer le chien sourd prénommé Puppy. Le coup de foudre fut immédiat entre le pitbull blanc âgé de 6 ans et l’adolescent.

Crédit Photo : Humane Society of Midland County / Facebook

C’est dans ce contexte que la famille Cousineau a décidé d’offrir un abri pour la vie à la boule de poils rebaptisée Dave. Depuis, sa présence apaise les angoisses de son jeune maître.

En effet, Walker est atteint d’autisme de haut niveau et souffre d’une déficience auditive bilatérale. Bien qu’il puisse entendre les sons aigus, il utilise un appareil auditif pour percevoir les sons graves.

«Il fait parfois des crises de nerfs et ses camarades se moquent de lui à l’école. Quand on a compris qu’il s’identifiait à Dave parce qu’il était sourd, nous avons su que cela devait arriver. Ils sont devenus amis tout de suite», a expliqué Mindy à propos de son fils.

Une amitié émouvante

Selon Casey Nicholson, bénévole au refuge, Walker et Dave sont parfaitement assortis, car le toutou a besoin d’une énorme dose d’amour après ce qu’il a vécu. Abandonné par ses anciens propriétaires, le chien a été placé dans un foyer d’accueil avant d’être confié au refuge.

«L'amitié entre Dave et Walker est le parfait rappel qu'il existe une famille pour chaque animal de refuge qui attend une seconde chance», a déclaré Brittany Schlacter, porte-parole de la Bissell Pet Foundation.

Crédit Photo : Mindy Cousineau / Facebook

Crédit Photo : MindyCousineau / Facebook

De son côté, Mindy a révélé que Dave s'est immédiatement senti chez lui. Il a commencé à jouer avec les autres chiens de la maison, Doug et Darry.

«Nous avons remarqué une énorme différence dans l'attitude et le comportement de Walker depuis que Dave est arrivé. Il est plus détendu. Quand Dave s'assoit à côté de lui, il lui raconte ses problèmes», a confié la mère de famille de 42 ans.

Avant d’ajouter : «C’est un chien qui aime s’amuser, et il aide Walker à vouloir passer plus de temps à l’extérieur (…) Walker est devenu plus sociable et il parle maintenant avec les autres enfants de l’école (…) Il s’est ouvert grâce à Dave».

Crédit Photo : MindyCousineau / Facebook