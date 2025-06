Une journaliste insultée en direct sur son handicap, Julien Courbet sort de ses gonds

La chroniqueuse Céline Collonge a été victime d’une attaque verbale sur son handicap pendant l’émission “Ça peut vous arriver” sur M6. Le présentateur a pris sa défense tandis que la journaliste s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour revenir sur cet incident.

Ce mercredi 4 juin, l’ambiance s’est tendue sur le plateau de l’émission “Ça peut vous arriver”, diffusée sur M6 et RTL en duplex. En plein direct, les chroniqueurs débattaient sur un litige opposant un garagiste à un homme, amputé d’une jambe, qui lui avait acheté un véhicule endommagé.

Durant le débat, le garagiste prénommé Joseph s’est vivement emporté, s’énervant alors sur Céline Collonge, journaliste régulièrement chroniqueuse pour l’émission. En entendant l’une des intervenantes évoquant une action en justice pour régler le litige, il pensait qu’il s’agissait de Céline Collonge, borgne, et l’a directement insultée sur son handicap :

Cette attaque a vivement fait réagir en plateau, à commencer par la journaliste visée qui lui a enjoint de « vite se calmer ».

Crédit photo : M6

Mais c’est le présentateur Julien Courbet qui a été le plus incisif et qui est monté au créneau pour défendre sa journaliste.

L’animateur de 60 ans, très remonté, a pris la parole pour souligner toute la violence du propos.

« Vous plaisantez monsieur ? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Monsieur, vous allez vous excuser s’il vous plaît car la France entière vous entend traiter une femme qui a un problème à un œil, qui a perdu un œil d’ailleurs et qui a un handicap de la traiter de borgne... Si j’ai un conseil à vous donner, c’est de présenter vos excuses et de dire que ça a dépassé votre pensée... C’est une honte ! »

Total soutien à @CelineCollonge , lâchement insultée de "borgne" par un garagiste ce matin dans #CPVA sur RTL et M6. Et bravo à @courbet_julien d'avoir immédiatement défendu sa journaliste ! pic.twitter.com/zGYkUaO8Me

Pour aller au bout de sa dénonciation, le présentateur a alors divulgué à l’antenne l’identité du garagiste, en précisant son prénom, son nom mais aussi l’adresse de son commerce. Céline Collonge a ensuite réagi à son tour, notamment sur le terme employé pour la décrire :

« Moi je peux le dire, je n’ai aucun problème avec ça. J’ai eu un handicap suite à un accident quand j’étais plus jeune, où est le problème ? Ça ne m’empêche pas de faire mon métier et de bien le faire je pense »

La scène a immédiatement fait polémique sur les réseaux sociaux, générant une grosse vague de soutien pour la journaliste. En story Instagram et sur X, Céline Collonge a ensuite rebondi pour souligner les nombreux messages de soutien reçus après cette séquence.

« Ce matin, j’ai été insultée en direct sur RTL et M6. On a pointé du doigt mon handicap. Je retiens le positif : les centaines de marques de soutien reçues de mon entourage, des auditeurs et téléspectateurs. Vous avez inondé les messageries et enivré mon cœur. Merci à tous »