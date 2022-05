Afrique du Sud : ce photographe animalier s'est lié d'amitié avec une famille de suricates

Le photographe animalier et défenseur de l'environnement sud-africain Nick Kleer a rencontré de nombreux animaux majestueux au cours de sa carrière. Mais il semble avoir noué un lien tout particulier avec un groupe de suricates. Et récemment, l'une de ses interactions très attachante avec ces curieuses créatures curieuses est devenue virale.

Crédit : Nick Kleer / Instagram

À voir aussi

Une utilisatrice de Twitter nommé Jess a partagé la vidéo pour la première fois en avril, notant avec une pointe d'amusement que « lorsque vous êtes un photographe animalier, le but est de vous fondre dans votre environnement, afin de ne pas effrayer les animaux ». Et si se fondre dans le décor est réellement l'objectif principal, alors le moins que l’on puisse dire, c’est que le photographe animalier a vraiment excellé dans son travail.

En effet, l’extrait montre Nick Kleer allongé sur le sol avec sa caméra tandis qu'un suricate se tient sur le dessus de sa tête. Très vite, on peut voir que plusieurs d’entre eux font leur apparition. Loin d'être effrayées par celui qui s’est introduit dans leur habitat, les suricates semblent tout à fait à l'aise et interagissent avec lui comme s'il faisait partie du paysage naturel. Ils l'utilisent même comme point d'appui pour avoir une meilleure vue panoramique sur les alentours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nick Kleer (@nickkleer)

Un lien fort entre le photographe et les suricates

C'est loin d'être la première interaction de Nick Kleer avec ces mammifères originaires d'Afrique du Sud. Le photographe animalier a posté plusieurs autres photos et vidéos de lui en compagnie de ses amis suricates à poils, et il semble qu'ils aient formé un lien assez fort au fil du temps passé ensemble.

« Comme vous pouvez le voir, je me suis rapproché de ces incroyables petits animaux. C’est une expérience que je n'oublierai pas et un privilège absolu d'apprendre à les connaître » a partagé Nick Kleer dans un post Instagram. Dans un autre, il les a même qualifiées de « créatures les plus mignonnes de la planète », et en les voyant, on n’est vraiment pas loin de penser la même chose !

Crédit : Nick Kleer / Instagram

Crédit : Nick Kleer / Instagram

Qu’en pensez-vous ?