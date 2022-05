Un photographe immortalise des moments intimes entre une maman ours polaire et ses petits

Un photographe animalier s’est rendu sur une île canadienne et a pris des magnifiques photos de moments partagés entre une maman ours et ses petits.

Paul Goldstein est un célèbre photographe animalier qui exerce dans ce domaine depuis 25 ans. Il y a quelques semaines, l’artiste s’est rendu au Canada, sur l’île de Baffin, où vivent de nombreux ours polaires qui sont visibles tout au long de l’année.

Crédit photo : Paul Goldstein

Après avoir exploré l’île, le photographe a rencontré une maman ours polaire et ses petits. Pendant quatre heures, Paul Goldstein a pu suivre ces animaux sauvages et les observer durant leur journée. Il a pu prendre des photos des oursons dans la neige, surveillés par leur mère.

Crédit photo : Paul Goldstein

Des photos d’une maman ours et ses petits

Les ours polaires donnent généralement naissance à des jumeaux. C’est pour cette raison qu’il est souvent possible de voir des familles d’ours polaires avec plusieurs oursons. Bien que Paul Goldstein soit habitué à photographier des animaux sauvages, ces rencontres sont toujours des moments exceptionnels pour lui. À travers ses clichés, le photographe souhaite montrer toute la beauté de la faune sauvage, et à quel point il est important de la protéger.

Crédit photo : Paul Goldstein

Alors que la population d’ours polaires est menacée dans le monde, celle qui vit sur l’île de Baffin est stable. Sur cette île, les ours passent la majeure partie de leur temps dans l’eau pour chasser les phoques, avant de remonter vivre à la surface quand les eaux sont gelées. Une rencontre adorable qui restera gravée dans la mémoire du photographe.

Crédit photo : Paul Goldstein