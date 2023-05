Cette vidéo d'un affrontement terrifiant entre deux ours gigantesques fait le tour du web

En Alaska, un naturaliste a filmé un affrontement intense entre deux gigantesques grizzlis mâles. Des images impressionnantes qui mettent en avant la beauté sauvage de la dernière frontière.

Le 8 mai dernier, une scène impressionnante s’est produite dans le parc national et réserve de Lake Park, en Alaska. En effet, deux grizzlis gigantesques se sont battus violemment pendant de longues minutes.

Crédit Photo : Brad Josephs / YouTube

Ce combat a été capturé par Brad Josephs, un naturaliste et guide de la faune américain. Il a partagé sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Au total, le clip a récolté plus de 48 000 vues et des centaines de commentaires.

Un affrontement violent et magnifique à la fois

Sur les images, les deux ursidés se rendent coup pour coup au cours d’un affrontement brutal. Les mâles se mordent, se griffent et donnent d'énormes coups de pattes. L’un des deux a finalement rendu les armes.

«Au cours de mes 25 années d’expérience en tant que guide pour les expéditions photographiques et cinématographiques consacrées aux ours bruns, ce combat a été de loin le plus long et le plus intense qu’il m’ait été donné de voir», a indiqué Brad Josephs à Outside.

Crédit Photo : Brad Josephs / YouTube

Avant d’ajouter : «J’ai été stupéfait par la détermination et l’endurance des deux ours qui se disputaient les droits de domination pendant la saison des amours».

Dans la plupart des cas, les affrontements entre les ours sont brutaux, puissants et se terminent rapidement. La confrontation filmée en début de semaine ressemble à un match de boxe entre deux poids lourds.