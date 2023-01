Elle achète une barquette de fraises en provenance d'Égypte et fait une découverte surprenante en l'ouvrant chez elle

En Angleterre, une femme a eu la surprise de sa vie en découvrant un petit gekko dans une barquette de fraises achetée dans un supermarché Lidl. Le reptile, qui se porte à merveille, a été confié à un centre spécialisé.

Récemment, un gekko clandestin a été trouvé dans une barquette de fraises en provenance d’Égypte et achetée dans un supermarché Lidl, situé à Manchester (Angleterre). Par chance, le reptile se porte bien.

Crédit Photo : RSPCA

Le petit lézard a parcouru près de 5000 km dans un conteneur

Cette découverte inattendue s’est produite chez Nikata Moran, une jeune femme âgée de 29 ans. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre les fraises dans son réfrigérateur, cette dernière a aperçu une «petite tête» qui bougeait.

«Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu ce minuscule gekko, je ne pouvais pas le croire», a-t-elle indiqué à la BBC News. Une fois la surprise passée, la Britannique a attrapé la créature avant de la placer dans un récipient en plastique. Face à cette situation, elle s’est empressée de contacter la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Crédit Photo : RSPCA

L’animal, appartenant à une espèce de geckos connue sous le nom de «Tarentola annularis», a été confié aux bons soins de Rachel Henderson, inspectrice au sein de l’association. Il a également été examiné par un vétérinaire et spécialiste de la faune sauvage exotique.

«À part un petit bout de queue, qui devrait repousser, le lézard n'a pas été blessé», a expliqué l’expert. Au total, le reptile de 2,5 cm de long a parcouru 4 828 km dans un conteneur.

Comme le précise le média britannique, il a été transféré dans un centre spécialisé, dans le Yorkshire. Un porte-parole de l’établissement a déclaré que le nouveau pensionnaire s’était très bien adapté à son nouvel environnement.

Crédit Photo : RSPCA