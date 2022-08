Elle fait une crise cardiaque pendant son sommeil, son chat lui sauve la vie grâce à un réflexe héroïque

En Angleterre, une scène surréaliste s’est produite près de Nottingham : un chat a sauvé sa maîtresse d’une crise cardiaque.

C’est bien connu : les chats ont neuf vies. Et l'un d'entre eux a justement offert l'une des siennes à sa maîtresse. En effet, un félin a sauvé sa propriétaire d’une crise cardiaque. Pour ce faire, il s’est installé sur sa poitrine avant de miauler pour la réveiller.

Crédit Photo : SWNS

Les faits se sont déroulés le 8 août dernier à Stapleford, une ville située dans le comté du Nottinghamshire (Angleterre). Ce jour-là, Sam Felstead, une réceptionniste âgée de 42 ans, ne s’attendait pas à vivre la nuit la plus angoissante de son existence.

Le chat secourt sa maîtresse et lui sauve la vie

Celle qui vit avec sa mère Karen et son chat Billy est allée promener ses chiens avant se mettre au lit. Alors qu’elle dormait, elle a été réveillée par les miaulements de son matou, aux alentours de 4 heures 30 du matin.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Britannique était mal en point : «Je me suis réveillée au petit matin, couverte de sueur et incapable de bouger», a-t-elle confié au magazine Metro Uk.

Avant d’ajouter : «Billy était installé sur ma poitrine et miaulait bruyamment dans le trou de mon oreille droite». À noter que la quadragénaire ressentait une vive douleur sur le côté droit.

Crédit Photo : SWNS

Sentant que quelque chose n’allait pas, elle a alerté sa mère avant de rendre à l’hôpital avec elle. Sur place, les médecins lui ont révélé qu’elle était en train de faire une légère crise cardiaque. Par chance, Sam s’en est sortie, notamment grâce au flair de son animal de compagnie.

Le chat a «réagi à la situation»

Dans un entretien accordé au quotidien Indien Times, la réceptionniste a indiqué qu’elle se sentait bien avant d’aller se coucher : «Je ne me sentais pas malade et je n’avais aucune douleur».

Une chose est sûre : Billy lui a sauvé la vie en miaulant avec insistance, un comportement inhabituel qui a interpellé sa maîtresse : «Il miaulait vraiment. Il n’agit pas de cette façon en temps normal, il dort toute la journée et toute la nuit», a expliqué la miraculée.

Crédit Photo : SWNS

De son côté, Lucy Hoile, une experte en comportement félin, a livré sa propre explication. Selon elle, Billy a peut-être senti les changements physiologiques de sa maîtresse :

« Il se pourrait que le fait qu'il lui ait sauté dessus et qu'il ait miaulé soit un signe de son anxiété. Je pense qu'il lui a probablement sauvé la vie, car c'est ce qui lui a permis d'obtenir une aide médicale, mais je ne dirais pas qu'il l'a fait exprès, il a réagi à la situation».