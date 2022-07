Angleterre : il se tatoue sa carte de fidélité de supermarché sur le bras pour ne plus jamais l'oublier

Vous faites partie de ceux qui oublient toujours leur carte de fidélité en allant au supermarché ? Eh bien justement, en Angleterre, un homme a trouvé la solution pour remédier définitivement à ce problème !

Crédit : SWNS

En effet, Dean Mayhew, un monteur d'échafaudages de Horsham, s'est fait tatouer sa carte Tesco Clubcard de façon permanente sur le bras. Après plusieurs mois de réflexion, le trentenaire s'est fait tatouer le QR code de sa carte sur son avant-bras droit. Désormais, il collectionne les points Clubcard et bénéficie de réductions sur les produits d'épicerie à chaque fois qu'il fait ses courses.

« Les gens disent que c'est typique de moi, parfois je ne suis pas le plus intelligent des gars, mais ils disent que pour moi, c'est plutôt génial. J'ai sept enfants et je suis là tout le temps, probablement trois fois par jour, je dirais. Cela fait trois ou quatre mois que je pense à me faire ce tatouage. Chaque fois que j'y vais, on me demande si j'ai ma carte de crédit, mais elle est toujours à la maison ou je l'ai perdue » a déclaré Dean.

Un tatouage inédit

Dean a passé une demi-heure à se faire tatouer chez A Star Tattoo dans le Surrey au début du mois, avant de faire un saut dans un Tesco Express pour voir si cela fonctionnait.

Dan Rossetter, le tatoueur de Dean, a déclaré qu'il n'avait jamais eu de client demandant une carte Tesco Clubcard au cours de ses 12 années de carrière à ce jour. « Au début, j'ai dit : 'vous êtes sûr de vouloir faire ça'. Mais j'ai vu que c'était amusant et je me suis dit ‘allons-y’ », a expliqué Dean lors d’une interview accordée à nos confrères britanniques de Metro.

Voilà, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour ne plus oublier votre carte de fidélité !

