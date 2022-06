Après l'échec d'une mission de sauvetage, l'orque dans la Seine a été retrouvée morte

Depuis quelques jours, une orque était en difficulté dans la Seine. Elle a été retrouvée morte ce lundi 30 mai.

Entre Honfleur et Tancarville, les autorités ont découvert une orque mâle qui s’est égarée dans la Seine depuis le 16 mai. Quand elles ont trouvé l’animal, celui-ci était déjà très affaibli et en mauvaise santé.

Crédit photo : Reuters

Les autorités ont mis « en évidence une absence de vivacité, des réactions incohérentes aux stimuli sonores et un comportement erratique et désorienté de l’orque ».

Ce lundi 30 mai, l’orque a été retrouvée morte dans la Seine. Elle souffrait d’une maladie de la peau qui lui provoquait des ulcérations et qui lui causait d’importantes souffrances.

L’orque a été retrouvée morte

Ces derniers jours, pour tenter d’aider l’animal, les autorités avaient mis en place une mission de sauvetage pour essayer de guider le cétacé vers la mer à l’aide de stimuli sonores, en vain.

« Les enregistrements sonores ont révélé des vocalisations assimilables à des cris de détresse. Les tentatives de ramener l’orque vers la mer ayant échoué, et afin de ne pas aggraver encore son niveau de stress, la décision a été prise d’interrompre l’intervention en début de soirée », a déclaré la préfecture de Seine-Maritime.

Crédit photo : France 3 Normandie

Pour soulager les souffrances de l’animal, la préfecture prévoyait de l'euthanasier, mais l'orque est finalement décédée. L'annonce a été faite par Sea Shepherd France, dans une publication sur Twitter.

Nous avons malheureusement retrouvé le cadavre de l'orque ce matin à 11h48. Nous sommes actuellement avec elle pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. Nous attendons l'équipe mobilisée par l’État pour la récupérer. pic.twitter.com/kHunMaxGyt — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) May 30, 2022

« Une opération de remorquage du corps va ainsi être menée afin de procéder à son rapatriement sur les berges de la Seine, où des moyens de levage seront mis en place afin de permettre à des vétérinaires et biologistes experts d’assurer une autopsie et des opérations de prélèvement, visant à recueillir un maximum d’informations et tenter d’établir les causes de l’errance et de la mort de cette orque », a déclaré la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué.