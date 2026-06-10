Avec sa tête en T et ses 6 mètres, ce requin est l'un des plus grands au monde, mais il a perdu 80 % des siens

Avec sa silhouette unique et sa tête aplatie en forme de marteau, le grand requin-marteau est l'un des prédateurs les plus impressionnants des océans. Mais derrière ce physique hors norme se cache une espèce aujourd'hui menacée de disparition.

On le reconnaît entre mille. Le grand requin-marteau, de son nom scientifique Sphyrna mokarran, est la plus grande des espèces de requins-marteaux. Et pour cause : selon le Florida Museum of Natural History, certains individus ont déjà été mesurés jusqu'à 6 mètres de long. Un gabarit qui le place dans la cour des plus grands requins de la planète, aux côtés du grand requin blanc.

Un géant des mers… mais pas un monstre permanent

Avant d'imaginer des bêtes de 6 mètres patrouillant sous la surface, une précision s'impose. Cette taille maximale reste exceptionnelle. La plupart des adultes mesurent plutôt entre 3,5 et 4 mètres, ce qui reste déjà particulièrement imposant. Le record de 6 mètres correspond à des individus rares, observés dans des conditions précises.

Côté poids, c'est la même logique. Le record homologué par le Guinness World Records appartient à un grand requin-marteau capturé en mai 2006 au large de Boca Grande, en Floride : environ 580 kilos. Là encore, il s'agit d'un cas extrême. La majorité des spécialistes évoquent plutôt des poids records autour de 450 kilos pour les très grands individus.

Une tête en marteau qui n'a rien d'un hasard

Si sa tête intrigue autant, c'est qu'elle joue un rôle bien réel. Cette excroissance, appelée céphalofoil, n'est pas qu'un caprice de l'évolution. Elle permet au requin d'écarter ses yeux et ses organes sensoriels, ce qui élargit considérablement son champ de vision.

On lit souvent que le requin-marteau verrait « à 360° ». La réalité scientifique est plus nuancée : des travaux ont montré que la position de ses yeux lui offre un champ visuel et une vision binoculaire améliorés par rapport à d'autres requins, mais il ne s'agit pas d'un radar parfait. Sa tête abrite aussi de nombreux capteurs électriques, qui l'aident à repérer ses proies enfouies dans le sable, comme les raies.

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Une espèce classée en danger critique

C'est ici que l'histoire devient préoccupante. Le grand requin-marteau est aujourd'hui classé « en danger critique » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit l'avant-dernier échelon avant l'extinction à l'état sauvage.

Selon les estimations relayées par les associations de protection, sa population mondiale aurait chuté de plus de 80 % en une cinquantaine à une soixantaine d'années. Un chiffre vertigineux, qu'il faut toutefois manier avec prudence : les données restent incomplètes selon les zones du globe, notamment dans certaines régions du Pacifique. Il s'agit d'une estimation de déclin sur plusieurs générations, et non d'un comptage individu par individu.

Pourquoi ce requin disparaît-il ?

Les causes sont bien identifiées. La principale menace reste la pêche, en particulier pour ses ailerons, très recherchés sur certains marchés. Le grand requin-marteau est aussi une victime fréquente des prises accidentelles, prises dans des filets qui ne lui étaient pas destinés. Sa reproduction lente n'arrange rien : l'espèce met du temps à se renouveler.

Pour tenter de freiner l'hémorragie, l'espèce est inscrite à l'annexe II de la CITES, la convention qui encadre le commerce international des espèces menacées. Concrètement, cela signifie que le commerce de ce requin est désormais surveillé et réglementé.

Fascinant, immense et redoutablement bien équipé pour la chasse, le grand requin-marteau incarne autant la puissance des océans que leur fragilité. Et vous, saviez-vous que ce géant figurait parmi les espèces les plus menacées de la planète ?