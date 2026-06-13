Un pêcheur capture un grand requin blanc de 2,60 m après 40 minutes de lutte sur une plage

Un pêcheur américain a la surprise de sa vie en capturant un grand requin blanc au large de Nantucket. L’animal, une espèce protégée, a été relâché dans l’océan.

Début juin, Elliot Sudal, pêcheur expérimenté et chercheur de requins, a vécu une session de pêche inoubliable.

Depuis une plage de l’île de Nantucket, dans le Massachusetts, il a capturé une prise inattendue : un grand requin blanc, une première en une dizaine d’années d’expérience. La scène a été immortalisée en vidéo, rapporte le magazine People.

« J’étais à la fois excité et stressé »

Le spécialiste a passé environ 40 minutes à lutter pour remonter le squale depuis le sable, tandis qu’une foule s’était rassemblée pour voir ce qui se trouvait au bout de sa ligne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les curieux ont été servis, puisque Elliot Sudal a ferré un grand requin blanc mesurant environ 2,60 m et pesant près de 135 kg.

Bryner Oliveira, qui a filmé la scène, est revenu sur ce moment surprenant pour Storyful.

Crédit Photo : bryner_oliveira/Instagram via Storyful

L’homme profitait du week-end au bord de l’eau lorsque tout s’est produit. Il se souvient que les spectateurs étaient stupéfaits par la taille de l’animal, au fur et à mesure qu’il était ramené vers la plage.

De son côté, le pêcheur ne s’attendait pas à sortir un tel spécimen. Selon ses dires, il a passé des années à capturer, marquer et étudier les requins dans les eaux de Nantucket, sans jamais avoir croisé de grand requin blanc.

« J’étais à la fois excité et stressé. C’était vraiment incroyable », a-t-il confié au média.

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Le grand requin blanc, une espèce protégée

Comme le grand requin blanc est une espèce protégée aux États-Unis, Elliot Sudal s’est empressé de le remettre à l’eau.

Avec l’aide de son équipe, le requin a été décroché de l’hameçon puis relâché dans l’océan en une quinzaine de secondes.

« C’est cool, mais c’est aussi une responsabilité. Il y a 50 personnes autour avec des caméras, et c’est une espèce protégée, en voie de disparition », a-t-il déclaré à WBZ-TV.

Crédit Photo : iStock

Interrogé par la presse locale, il assure qu’il ne cherchait pas à attirer un grand requin blanc.

« C’était le premier requin blanc que j’ai ferré en 13 ans à Nantucket. Je ne visais absolument pas ce requin. On ne peut pas choisir ce qui mord à l’hameçon », a-t-il précisé.

Le prédateur s’est éloigné quelques instants plus tard, mettant fin à cette rencontre rare.