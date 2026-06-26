Il n'en resterait que quelques centaines en Méditerranée : un grand requin blanc a été filmé sous l'eau pour la première fois, à quelques kilomètres des plages

Au large de la Sicile, un plongeur a croisé par hasard un grand requin blanc et a réussi à le filmer : des images d'une rareté absolue, considérées comme les toutes premières du genre en Méditerranée.

Un face-à-face dont on ne ressort pas indemne.

La scène s'est déroulée à la mi-mai, à une cinquantaine de kilomètres des côtes, dans le détroit de Sicile, ce bras de mer qui sépare l'Italie de la Tunisie. Ce jour-là, le plongeur néerlandais Derk Remmers évoluait à près de 60 mètres de profondeur, occupé à retirer de vieux filets de pêche abandonnés sur une épave, rapporte le National Geographic.

Trois minutes après le début de la plongée, une silhouette massive a émergé de l'obscurité : un grand requin blanc d'environ 4 mètres, qui est passé à seulement quelques mètres de lui avant de disparaître dans le bleu.

« Personne ne nous croira jamais »

Le cœur battant, le plongeur a tout juste eu le temps d'allumer sa caméra.

« Ma première pensée a été : il faut que je mette la caméra en marche, sinon personne ne nous croira jamais. Je sentais mes doigts trembler énormément », a-t-il confié. « L'animal est simplement passé à côté de nous, et il semblait aussi surpris que nous par cette rencontre. »

Selon les spécialistes, il s'agirait de la toute première vidéo sous-marine d'un grand requin blanc mâle adulte filmée en Méditerranée. Un document exceptionnel pour les chercheurs, car ces images prouvent que l'espèce est toujours présente dans la région, malgré un déclin vertigineux observé depuis plusieurs décennies.

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Une population « fantôme » au bord de l'extinction

Si le grand requin blanc était autrefois bien présent en Méditerranée, ce super-prédateur a aujourd'hui quasiment disparu. Les scientifiques parlent même d'une véritable population « fantôme », tant les observations sont rares.

Les chiffres donnent le vertige : selon les experts, la population méditerranéenne aurait chuté de plus de 90 % au cours du dernier siècle. Il ne resterait, au mieux, que quelques centaines d'individus dans toute la mer. Une rareté telle que le classement de l'espèce y est passé en « danger critique d'extinction », alors que le grand requin blanc n'est « que » vulnérable à l'échelle mondiale.

En cause : la perte de leur habitat, les filets de pêche dans lesquels ils s'emmêlent, et la concurrence des grands navires pour la même nourriture.

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Confirmé aussi dans l'Adriatique, près des côtes croates

Cette rencontre n'est pas un cas isolé. Dans l'Adriatique croate, une équipe internationale de scientifiques vient justement de confirmer l'identification d'un jeune grand requin blanc, capturé près de Rogoznica. Après un débat entre experts, les chercheurs ont tranché : la forme des nageoires et l'ensemble des caractéristiques visibles correspondent bien à un juvénile de l'espèce.

Les eaux qui bordent la Croatie, tout comme le détroit de Sicile, sont d'ailleurs considérées comme l'une des dernières « nurseries » où ces animaux marins viendraient mettre bas. De quoi nourrir un mince espoir pour la survie de l'espèce.

Une lueur d'optimisme, à condition que les lois protégeant le requin soient réellement appliquées dans tous les pays méditerranéens. Car pour les chercheurs, le temps presse.

Et vous, accepteriez-vous de plonger dans une mer où rôde encore le grand requin blanc ?