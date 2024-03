Belgique : un lion attaque et tue une lionne sous les yeux des soignants impuissants

Il y a deux jours, une scène terrible s’est produite au parc Bellewaerde (Belgique) : un lion a tué une lionne avec laquelle il devait s’accoupler. Les gardiens ont tenté d’intervenir, sans succès.

La journée du mercredi 13 mars a réservé une mauvaise surprise au personnel du parc Bellewaerde, à Ypres en Belgique. Nestor, le nouveau lion du zoo, a attaqué puis tué la lionne Maya, rapporte Soir Mag.

Comme le précise le magazine belge, le félin a quitté Anvers pour le parc zoologique Bellewaerde. Le mâle âgé de douze ans est arrivé en même temps que Maya (deux ans et demi) et Numa (un an et demi), deux soeurs qui vivaient autrefois dans un zoo de la République tchèque. Les trois animaux font partie d’un programme européen de reproduction auquel le zoo belge participe.

Crédit Photo : Bellewaerde / Facebook

De prime abord, la première rencontre entre Nestor et Maya, qui a eu lieu la veille, s’est très bien passée. Les deux mammifères ont fait connaissance à l’intérieur et dans l’espace extérieur.

«L'expert externe avec lequel nous travaillons a également déclaré que les animaux étaient prêts à être présentés face à face. Il a donc été décidé de laisser les animaux sortir ensemble une fois, notamment parce qu'ils ont plus d'espace à cet endroit», explique le vétérinaire du parc.

Crédit Photo : Bellewaerde / Facebook

«Soudain tout a basculé»

Contre toute attente, le deuxième contact a tourné au drame mercredi après-midi. Alors qu’ils se trouvaient dans le même enclos et que tout semblait aller bien entre eux, le lion n’a pas hésité à attaquer Maya.

«D'un moment à l'autre, un bouton a été actionné. Soudain, tout a basculé et les animaux ont commencé à se battre. Nestor a pris Maya à la gorge et n'a plus rien lâché», détaille le zoo.

Face à cette situation, les gardiens ont tenté d’intervenir, sans succès : «Nous sommes également limités dans ce que nous pouvons faire dans un tel cas (…) Nous avons essayé de faire décharger Nestor, mais cela n’a pas fonctionné». De son côté, la lionne n’a pas survécu à ses blessures.

Crédit Photo : iStock

Pour le moment, la rencontre entre Nestor et l’autre lionne Numa est retardée : «La lionne est plus jeune et plus petite que sa sœur, elle peut donc moins bien se défendre», explique le vétérinaire.

Avant d’ajouter : «Mais ce n’est pas parce que quelque chose s’est mal passé avec la lionne que cela va se répéter avec une autre».