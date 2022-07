Dans un zoo, une femelle gorille soulève son nouveau-né dans les airs pour le présenter aux visiteurs

Jeudi 28 juillet, une scène émouvante s’est produite dans un zoo canadien : une famille gorille a présenté son nouveau-né aux visiteurs de la plus belle des façons.

L’histoire de la vie !

Le 28 juillet dernier, une femelle gorille a réservé une belle surprise aux visiteurs du zoo de Calgary (Canada). En effet, le singe a présenté son nouveau-né de la plus belle des façons.

En effet, le primate a soulevé son petit dans les airs avant de le bercer et de lui embrasser le front. Sans surprise, ce tourbillon de tendresse a fait fondre le cœur des visiteurs. Par chance, cette scène a été capturée en vidéo.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette séquence - partagée sur la page Instagram Viral Hog - rappelle une scène mythique du dessin animé Disney «Le Roi Lion», lorsque Rafiki présente le lionceau Simba à tous les animaux de la savane.

La vidéo du gorille divise les internautes

Sans surprise, la publication est rapidement devenue virale. En moins de 24 heures, elle a récolté plus d’un million de vues et plus de 18 000 likes. Comme le rapporte The Daily Mail, la vidéo du gorille divise les internautes.

Certains utilisateurs ont pointé du doigt la situation des animaux au zoo : «Triste… Ces animaux devraient être libres», «Ils n’ont pas leur place là-bas», «laissez-les vivre à l'état sauvage», peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Au total, le parc animalier de Calgary abrite six gorilles adultes. La naissance du gorillon est une bonne nouvelle car les gorilles sont classés en «danger critique» dans la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Selon les informations fournies par le zoo canadien, les populations de gorilles sauvages ont de 80% au cours des 30 dernières années. Les grands singes sont menacés par le braconnage, la destruction de leur habitat naturel et les maladies