En Angleterre, une famille retrouve son chat adoré onze ans après sa disparition.

La famille Allan, qui vit en Angleterre, n’y croyait plus. Et pourtant la fin du mois de novembre lui a réservé une belle surprise. La raison ? Il y a quelques jours, elle a retrouvé son chat adoré onze après sa disparition, rapporte The Independent.

La boule de poils prénommée Toby avait pris la fuite en 2012 au cours d’un déménagement, raconte The Independant. À l’époque, le matou était âgé de trois ans. Sa disparition soudaine avait brisé le cœur de Charlie, le plus jeune fils de la famille : «C’était le chat de Charlie. Il en voulait un depuis ses huit ans, et nous lui avions pris Toby dans un refuge quand il a eu 12 ans», explique Justine Allan, la mère de famille auprès du média anglais.

Le chat Toby. Crédit Photo : Justine Allan

«C’est comme un miracle de Noël»

Contre toute attente, le félin a refait surface onze ans plus tard, pour le grand bonheur de ses propriétaires. L’animal a été retrouvé samedi dernier à 15kilomètres du domicile familial par une femme qui se promenait.

Face à cette situation, la promeneuse a contacté l’association Cats Protection qui a recueilli le quadrupède. Par chance, Toby était équipé d’une puce qui contenait le numéro de téléphone de ses propriétaires.

Crédit Photo : Justine Allan

Sans surprise, la famille s’est empressée de récupérer son chat désormais âgé de 14 ans : «Nous l’avons récupéré dès que possible parce que j’ai l’impression qu’il vieillit, et il est si adorable et si amical.», confie Justine Allan.

Avant d’ajouter : «C’est génial qu’il soit de retour . C’est incroyable. C’est comme un miracle de Noël». Selon ses dires, Toby n’a pas beaucoup changé.