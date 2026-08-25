“C'était absolument horrible” : un renard entre dans sa maison et mord son bébé de 3 mois

Ce jeudi 20 août, un renard est entré dans une maison en Angleterre et a mordu un bébé de 3 mois à la tête.

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Carly et Joséphine

Carly Clarkson, une mère de famille âgée de 37 ans, a eu une grosse frayeur ce jeudi 20 août dans sa maison à Watford, en Angleterre. Alors qu’elle donnait le biberon à son bébé de 3 mois, une petite fille nommée Joséphine, Carly s’est endormie dans son salon.

Elle a été réveillée en sursaut en sentant quelque chose sur son visage. En ouvrant les yeux, elle a découvert qu’un renard était en train de la renifler. Dans cette situation, il est important d’avoir les bons réflexes.

Le renard dans la maisonCrédit photo : Carly Clarkson / SWNS

“C’était absolument horrible”

Le renard s’est introduit dans la maison par une porte restée ouverte. Sur les images de vidéosurveillance du logement, on peut voir l’animal en train de rôder dans le jardin avant d’entrer. En regardant son bébé, Carly a découvert que ce dernier, mordu par le renard, était couvert de sang. Il avait des plaies qui ressemblaient “à des morsures de chien sur un ballon de football”.

“Imaginez-vous vous réveiller et trouver le sang de votre enfant à côté de vous. C’était absolument horrible. Je me sens violée et plus du tout en sécurité chez moi avec mes deux jeunes enfants”, a-t-elle confié au Daily Mail.

Les blessures du bébéCrédit photo : Carly Clarkson / SWNS

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Le bébé va bien

Paniquée, Carly a chassé le renard et est montée à l’étage afin de sécuriser son autre enfant de 1 an. Elle a immédiatement appelé les secours et la petite Joséphine a été transportée en urgence à l’hôpital.

Par chance, le bébé est sain et sauf. Il n’avait pas de fracture du crâne ni de lésions cérébrales, et n’a pas eu besoin de vaccins antitétaniques ou d’antibiotiques. Selon la mère de famille, les renards deviennent “incontrôlables” dans le secteur. Pour éviter que cet incident ne se reproduise, les autorités lui ont conseillé de déposer des granulés répulsifs devant sa maison… et de fermer les portes.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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