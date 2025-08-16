Deux personnes attaquées par un renard enragé aux États-Unis

Aux États-Unis, un renard enragé a attaqué deux personnes, dont une femme qui a confondu le canidé avec un chat blessé.

Un renard enragé a semé la panique en Caroline du Nord (États-Unis). Et pour cause : l’animal sauvage a attaqué deux individus dans la ville d’Aberdeen.

Les faits se sont produits mardi 11 août sur Midway Road et Sycamore Street, rapporte People.

Selon les autorités locales, deux personnes ont été blessées dans la même ville après avoir été mordues par le canidé. Que s’est-il passé ?

Crédit Photo : iStock

Jordan Burns, l’une des victimes, se trouvait chez lorsqu’elle a entendu des cris. Alors qu’elle croyait avoir affaire à un chat blessé, cette dernière est tombée nez à nez avec un renard.

C’est dans ce contexte qu’elle a été prise pour cible par l’animal.

« Chaque fois que je le repoussais, il s'accrochait ailleurs. Et oui j’ai compris que devais faire quelque chose. C’était moi ou le renard », se souvient Jordan Burn auprès de la chaîne locale WRAL.

Par chance, elle a réussi à attraper la bête par le menton afin de la repousser. Un geste qui lui a valu d’être mordue au niveau de la main.

«C’était tellement bizarre »

Comme le précise le média américain, une deuxième personne a été mordue à proximité peu de temps après. Il s’agit d’un homme de 77 ans, selon les informations de la chaîne.

À la suite de ces attaques, les deux victimes « ont reçu les soins adaptés », a déclaré le bureau du shérif du comté de Moore dans un communiqué. Le renard sauvage, quant à lui, a été testé positif à la rage.

Crédit Photo : iStock

Depuis son incident, Jordan Burns peine à se remettre de ses émotions :