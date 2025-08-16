Deux personnes attaquées par un renard enragé aux États-Unis

Par ·

Un renard qui ouvre la gueule

Aux États-Unis, un renard enragé a attaqué deux personnes, dont une femme qui a confondu le canidé avec un chat blessé.

Un renard enragé a semé la panique en Caroline du Nord (États-Unis). Et pour cause : l’animal sauvage a attaqué deux individus dans la ville d’Aberdeen.

Les faits se sont produits mardi 11 août sur Midway Road et Sycamore Street, rapporte People.

Selon les autorités locales, deux personnes ont été blessées dans la même ville après avoir été mordues par le canidé. Que s’est-il passé ?

Un renard dans un jardin Crédit Photo : iStock

Jordan Burns, l’une des victimes, se trouvait chez lorsqu’elle a entendu des cris. Alors qu’elle croyait avoir affaire à un chat blessé, cette dernière est tombée nez à nez avec un renard.

C’est dans ce contexte qu’elle a été prise pour cible par l’animal.

« Chaque fois que je le repoussais, il s'accrochait ailleurs. Et oui j’ai compris que devais faire quelque chose. C’était moi ou le renard », se souvient Jordan Burn auprès de la chaîne locale WRAL.

Par chance, elle a réussi à attraper la bête par le menton afin de la repousser. Un geste qui lui a valu d’être mordue au niveau de la main.

 «C’était tellement bizarre »

Comme le précise le média américain, une deuxième personne a été mordue à proximité peu de temps après. Il s’agit d’un homme de 77 ans, selon les informations de la chaîne.

À la suite de ces attaques, les deux victimes « ont reçu les soins adaptés », a déclaré le bureau du shérif du comté de Moore dans un communiqué. Le renard sauvage, quant à lui, a été testé positif à la rage.

Urgences hôpitalCrédit Photo : iStock

Depuis son incident, Jordan Burns peine à se remettre de ses émotions :

« Je suis très endolorie et bouleversée, comme vous pouvez l’imaginer. C'était tellement bizarre. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un renard qui me morde », a-t-elle confié.

Source : People
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Renard

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un renard
“Swiper the fox” : avec 32 chaussures volées, un renard activement recherché dans un parc américain
Le renard blanc secouru par l'association
Un mystérieux renard blanc découvert par une association, son apparence intrigue les experts
Une femme âgée avec une canne
À 88 ans, elle survit seule pendant 4 jours dans une forêt et se lie d'amitié avec un renard
Gros plan sur un renard roux
Un homme de 60 ans tire sur une petite fille après l'avoir confondue avec... un renard
Elle passe plusieurs semaines à tenter d'attraper le mystérieux animal vivant dans son jardin
Elle passe plusieurs semaines à tenter d'attraper le mystérieux animal vivant dans son jardin