Des experts capturent l'un des animaux les plus rares du monde et dévoilent des photos à couper le souffle

Une étape importante !

Le Département de la pêche et de la faune de Californie (CDFW) a annoncé sur Facebook qu’il avait réussi à capturer l’une des espèces animales les plus rares de cet État américain : un renard roux de la Sierra Nevada.

Depuis, la créature porte un collier GPS, un outil permettant d’étudier ses habitudes pour mieux la protéger.

Crédit Photo : California Department of Fish and Wildlife

Une avancée primordiale

En janvier, des biologistes du CDFW sont parvenus à attraper un spécimen près de Mammoth Lakes, en Californie, à environ 225 km au sud du Lac Tahoe et près de la frontière avec le Nevada.

L’organisme a partagé des photos du mammifère insaisissable avant de le relâcher dans le sud des montagnes de la Sierra. Malgré son nom, le renard photographié était gris foncé, avec une longue queue touffue.

« Avec moins de 50 individus estimés encore présents dans la Sierra Nevada et un mode de vie qui les maintient à l'écart des humains, des rencontres comme celle-ci sont extrêmement rares et offrent un aperçu précieux pour les efforts de conservation », a déclaré le CDFW dans un communiqué.

Crédit Photo : California Department of Fish and Wildlife

Interrogés par le Los Angeles Times, les spécialistes expliquent que prendre en photo ce renard n’a pas été une mince affaire. Cet animal est en effet réputé pour sa grande méfiance envers les humains. De plus, il vit généralement dans des terrains accidentés en haute altitude, ce qui rend sa capture particulièrement délicate.

Cette avancée réjouit toute l’équipe ayant participé à cette expédition, y compris Julia Lawson, scientifique environnementale.

« Notre objectif est d’utiliser les informations recueillies auprès de cet animal équipé d’un collier pour œuvrer à la restauration de sa population sur le long terme », a-t-elle indiqué au L.A. Times.

L’experte a précisé que le collier GPS transmettra des données sur les déplacements de l’animal, offrant un aperçu de ses habitudes quotidiennes et de ses mouvements saisonniers, ce qui pourra aider les spécialistes à planifier les actions de conservation.

Une espèce menacée

C’est la première fois qu’un renard roux de la Sierra Nevada est équipé d’un collier dans ce massif de montagnes.

Dans le passé, des chercheurs ont déjà posé des colliers à d’autres spécimens - un mâle et deux femelles - dans la région du Lassen Peak dans la chaîne des Cascades.

Ces initiatives ont permis aux biologistes de localiser plusieurs terriers de renards et de mieux comprendre leurs déplacements, leurs comportements reproductifs et leurs habitats.

Crédit Photo : California Department of Fish and Wildlife

Le renard roux de la Sierra Nevada est considéré comme une espèce en danger, avec seulement 18 à 39 individus estimés à l’état sauvage selon le U.S. Fish & Wildlife Service (FWS).

Le déclin de la population est attribué à « des événements imprévisibles comme les incendies et les sécheresses, la concurrence avec les coyotes, la diminution du nombre de proies (…) », précise le FWS.

Cette espèce de renard est plus petite que ses congénères. Elle se distingue notamment par ses « pattes duveteuse s» et son « pelage épais », qui lui permettent de s’adapter à différentes températures.