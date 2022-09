« C'était magnifique » : un rorqual échoué sur une plage a réussi à retourner à l'eau

Dans le Finistère, un rorqual s’est échoué sur une plage ce lundi 19 septembre. Grâce à la mobilisation de bénévoles, le cétacé a pu retourner à l’eau.

Dans le Finistère, sur la plage de Ty Anquer à Ploéven, un rorqual s’est échoué ce lundi 19 septembre. Il s’agit du troisième rorqual à s’échouer sur une plage française en septembre, après la découverte d’un rorqual sur l’Île de Sein et sur une plage de Tréguennec.

Le #rorqual serait arrivé dans la nuit. Ces photos ont été prises en début de matinée. À l’heure actuelle il est semi immergé mais toujours ensablé pour repartir de lui même. Une tentative de tractage va être faite par la SNSM. pic.twitter.com/FzFUFjNBws — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 19, 2022

Mesurant 10 mètres de long, le cétacé était toujours vivant, maigre mais sans aucun signe de blessure.

« Il n’a pas de signe de blessure, il est juste maigre. Il n’est pas mort mais il est à l’agonie. On a essayé de le remettre à l’eau mais le marnage n’était pas suffisant. Sa peau est très fragile, elle est faite pour être dans l’eau en permanence », avait expliqué Bernard Martin, bénévole du Réseau national d’échouages.

Des bénévoles ont aidé le rorqual

Les autorités ont voulu remettre l’animal à l’eau en le remorquant ce lundi après-midi. Cependant, cette mission de sauvetage a été un échec puisque le cétacé s’est de nouveau échoué. Une pelleteuse a ensuite été amenée sur place pour creuser une tranchée dans le sable, favoriser le retour de l’eau et soulager l’animal.

La tranchée avance, dans l’espoir que ça l’aide à repartir…

Une deuxième tractopelle arrive.

Prochain pic de marée haute : 1 heure du matin pic.twitter.com/MMY1vAG5QU — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 19, 2022

En attendant de remettre le cétacé à l’eau, des bénévoles de l’association Sea Shepherd et du parc naturel marin d’Iroise ont également hydraté le rorqual toute l’après-midi avec des draps humides.

« Nous sommes une dizaine de volontaires dans l’eau à essayer de sortir le rorqual de quinze tonnes au plus bas coefficient de marée et sans moyen motorisé de tractage, en pleine nuit. Si on y arrive, ce sera un miracle », avait déclaré l’association Sea Shepherd sur son compte Twitter.

Le rorqual est retourné à l’eau

Après des heures d’efforts, le rorqual est finalement reparti à la mer. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’animal échoué sur la plage et pour toutes les personnes qui se sont mobilisées pour son sauvetage.

Miraculeux!!! Le rorqual est reparti !! Certains le disaient mourant, peine perdue, marée trop basse, nous l’avons aidé et il l’a compris ! Il a mis toute son énergie pour repartir et avec notre aide, il y est arrivé, c’était magnifique !! — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 19, 2022

« Cette nuit, à 0h30, le rorqual échoué a pu rejoindre la mer à marée haute. Sous la surveillance des pompiers sur place et des bénévoles de l’association Sea Shepherd, l’animal a pu profiter du bassin et du chenal creusés par les moyens apportés sur place lundi après-midi pour regagner la mer », a déclaré la préfecture du Finistère.

Bien que l'animal ait eu assez de forces pour retourner à l'eau et qu'il ne souffrait d'aucune blessure, on n'en sait pas plus sur son état de santé. Il ne reste plus qu'à espérer que le rorqual reprenne du poids et que sa santé s'améliore pour qu'il ne s'échoue pas une nouvelle fois sur une plage.