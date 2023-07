Ce casque antibruit calme les chiens pendant les feux d'artifice et les orages

C’est bien connu : certains chiens ont une peur bleue de l’orage et des feux d’artifice. Cela tombe, une société américaine a conçu un casque antibruit pour calmer les toutous les plus anxieux.

La saison de l’été rime avec orages et feux d’artifice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains chiens craignent le bruit produit par le tonnerre et des engins explosifs. Pour pallier ce problème, la société américaine «Pawnix» a créé un casque antibruit qui protège les oreilles de nos toutous adorés.

Crédit Photo : Pawnix

Comme le précise le site de ses créateurs, cet objet a été conçu après la fuite d’une chienne prénommée Emma. Cette dernière s’est échappée au cours d’un feu d’artifice du 4 juillet (fête nationale des États-Unis).

«Comme beaucoup de chiens, Emma a peur de toute sorte de bruits forts. Alarmes, motos, orages, feux d’artifice etc. Selon le Journal of American Veterinary Medical Association, 30% des chiens souffrent d’une forme d’anxiété liée aux orages et 86% des chiens souffrant de phobie de l’orage développent une anxiété de séparation», peut-on lire sur le site internet de l’entreprise.

Crédit Photo : Pawnix



Un casque antibruit efficace

Cette protection auditive, baptisée «KB», est capable de réduire les nuisances sonores et autres bruits forts jusqu'à 30 décibels : «Cela signifie que les bruits des feux d’artifice atteignent le niveau sonore d'un aspirateur Dyson ou d'un lave-vaisselle en marche», explique le site.

Crédit Photo : Pawnix

Cet accessoire est relié à un smartphone ou une tablette permettant ainsi aux propriétaires de gérer le volume. À noter que ces casques existent en différentes tailles. Enfin, le «KB» est vendu au prix de 184 euros.