« Toutes pour une » : le film se fait descendre par les internautes, AlloCiné obligé de supprimer la note

À l’affiche depuis le 22 janvier, le film “Toutes pour une” se fait tailler en pièces par les critiques, et surtout par les internautes qui ne l’ont pas forcément vu. À tel point que le site AlloCiné a décidé de supprimer l’affichage de la note spectateurs, dénonçant des manipulations d’un mouvement idéologique à l’esprit trop étroit.

Le titre du long-métrage a beau prôner l’union et la solidarité, “Toutes pour une” suscite des réactions très partagées, parfois à l’extrême. Réalisé par Houda Benyamina, le film est une adaptation libre des Trois Mousquetaires dans laquelle ces derniers sont incarnés par des femmes grimées en homme.

Malgré un budget conséquent de 10 millions d’euros, le film n’a enregistré que 11 000 entrées lors de sa première semaine d’exploitation tandis que les critiques de la presse n’ont pas vraiment été emballées.

Un film qui fait un gros bide, c’est une récurrence. En revanche, il semblerait que long-métrage soit particulièrement ciblé, accusé d’être une propagande wokiste, par des internautes qui orchestrent un mouvement d’opposition idéologique sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : EASY TIGER

Ce mouvement a tellement pris d’ampleur que le site AlloCiné a pris une décision radicale et sans précédent. Sur la page du film, l’affichage de la note moyenne des spectateurs a été supprimée dès le 24 janvier, soit deux jours après la sortie du film.

AlloCiné suspecte une répartition des notes inhabituelle après avoir constaté “un afflux anormalement élevé de notes extrêmes” émanant “de nouveaux comptes utilisateurs”. En d’autres termes, le site suspecte que ces notes extrêmes aient été attribuées par des internautes qui n’ont même pas vu le film, que ce soit pour lui nuire ou pour le défendre.

“Dès le mercredi, jour de la sortie de Toutes pour une en salles, on a vu affluer un volume anormalement élevé de notes par rapport aux entrées du film. Plus de la majorité de ces notes étaient égales à 0,5. La machine s’est emballée… Donc on a décidé de suspendre la note des spectateurs.”

Crédit photo :EASY TIGER

AlloCiné rappelle alors une règle élémentaire concernant la notation des oeuvres cinématographiques, expliquant qu’un film doit être vu avant d’être noté et critiqué.

“Cette manipulation des notes semble, en partie, s’organiser sur le réseau social X et dépasse le cadre du film et ses qualités intrinsèques. AlloCiné fait preuve d’une grande vigilance quant à son système de notation et s’engage à ce qu’il soit le plus juste possible, sans manipulation malveillante."