Ce chat a été ramené au refuge car sa propriétaire le trouvait trop « affectueux »

Après avoir été adopté, un chat a été ramené au refuge par ses anciens maîtres car il était trop…affectueux. Par chance, l’animal a trouvé une nouvelle famille aimante.

Bruno est un adorable chat qui a vécu quelques mois dans un refuge pour animaux dans l’État du New Jersey, aux États-Unis. À l’époque, le matou ne rêvait que d’une chose : trouver un foyer.

Son souhait s’est finalement exaucé il y a trois semaines, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, La boule de poils a été ramenée au refuge une semaine après son adoption. La raison ? Son ancienne maîtresse, une mère célibataire, le trouvait trop affectueux.

«Triste nouvelle, Bruno est revenu après seulement une semaine !», avait écrit la structure d’accueil sur sa page Facebook. «La famille n'avait jamais eu de chat auparavant. Elle trouve que Bruno est trop collant».

D’après Lindsay Persico, bénévole au refuge de Montville, le félin empêchait sa maman adoptive de télétravailler car il réclamait de l’attention et de l’affection. Cet abandon a profondément blessé l’animal.

Le lendemain, Lindsay a partagé l’histoire de Bruno sur Facebook.Sans surprise, la publication est rapidement devenue virale. Le refuge a reçu une cinquantaine demandes d’adoption.

Le chat a trouve un nouveau foyer

Finalement, le félin a été confié aux bons soins de Catherine et Andrew, un couple chaleureux et aimant: «Je pense qu'il était très excité à l'idée de quitter le refuge et d'être à nouveau pris dans les bras», a indiqué sa nouvelle famille.

Depuis, Bruno coule des jours heureux auprès de ses nouveaux maîtres. Mais ce n’est pas tout ! les visiteurs qui n’ont pas pu adopter Bruno ont décidé d’offrir un abri pour la vie à d’autres chats.