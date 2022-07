Après avoir adopté un chat sibérien, il partage sa vie sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de ses abonnés

Qui a dit que le mannequinat n’était réservé qu’aux humains ? Les animaux aussi, peuvent avoir droit à une carrière à succès. La preuve, avec Philibert le chat Sibérien…

Tout le monde un jour a le droit à son heure de gloire. En ce moment, c’est le chat Sibérien, Philibert, un félin qui joue les mannequins et fait le buzz.

Depuis 2019, Kevin, son maître a accueilli Philibert chez lui en Bourgogne. Interrogé par le média Woopets, le maître a raconté : “Il y avait un petit Sibérien de 5 mois qui cherchait un foyer, après un désistement, l'éleveuse cherchait à placer Philibert. Le lendemain je suis allé le voir... et je suis reparti avec lui !”

Crédit : philibert_le_siberien

Crédit : philibert_le_siberien

Une star des réseaux sociaux

Depuis, Kévin s’occupe à merveille de son animal de compagnie et il fait partie de sa famille : “C'est un peu mon bébé”, a-t-il confié. Et il l’amène partout : “Depuis tout petit, je l'ai habitué à sortir en laisse et à porter un harnais, a indiqué son humain préféré, je l'emmène donc tout le temps et partout avec moi.” Mais Philibert n’est pas seulement un animal de compagnie, c’est également une star du Web. Alors que Kévin est fan de son chat, il commence à partager des photos de lui sur Instagram à travers le compte @philibertlesibérien. Et ça cartonne puisque le compte a désormais plus de 14 000 abonnés fidèles qui suivent les aventures de Philibert.

Crédit : philibert_le_siberien

Crédit : philibert_le_siberien

Ainsi, on peut découvrir l’animal en balade dans la neige, dans les bras de son maître, en train de prendre le soleil... Kévin a précisé qu’il n’a jamais mis en danger son animal lors de ses balades, au contraire : “Un jour, on est allés se promener dans la neige et je l'ai lâché. Il me suivait et on sentait qu'il avait pleinement confiance en moi. C'était magique.” a-t-il raconté. Désormais, des marques travaillent même avec Philibert pour des shootings photos. Une vraie star quoi !

Crédit : philibert_le_siberien

Crédit : philibert_le_siberien



Crédit : philibert_le_siberien