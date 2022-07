Top 25 des chats sauvages

Plus grands et plus farouches que les chats domestiques, les chats sauvages sont moins connus alors qu’on les retrouve sur l’ensemble de la planète.

Avis à tous les amoureux de félins. Aujourd’hui dans le monde, il existe une quarantaine d’espèces de félidés. On les retrouve sur l’ensemble des continents, à l’exception de l’Australie. Si en plus des différentes races de chats domestiques, nous connaissons les grands félins qui composent la savane africaine, comme par exemple les lions, les tigres et les léopards; il existe une autre catégorie de chats appelée chats sauvages, qui sont les cousins des lynx.

À voir aussi

Plus petits que les grands félins d’Afrique, certains chats sauvages ressemblent à des chats domestiques. Seulement voilà, ils ne vivent pas dans le même habitat naturel que les minous de compagnie. Dans un arbre, dans un désert, dans un marais ou encore dans les montagnes, ces chats sauvages ont un habitat différent selon le pays dans lequel ils se trouvent.

Les différentes catégories de chats sauvages

Toute cette famille de félins, felidae en latin, se divise en trois sous-familles :

- Les Machairodontinae

- Les Pantheriane

- Les Felinae

Les Machairodontinae, aussi appelés félins à dents de sabre, sont des félins très grands qui ont disparu depuis 10.000 ans. Les Pantherinae quant à eux, également appelés grands félins, regroupent les animaux capables de rugir. On pense notamment aux lions, aux jaguars ou encore à la panthère des neiges. Enfin la dernière catégorie, les Felinae, regroupent tous les autres qui ne rugissent pas mais qui ronronnent. On parle ici de “petits félins” comme les chats domestiques, les chats sauvages et, aussi étonnant que cela puisse paraître, les pumas et les guépards.

Le chat sauvage de retour en France

Si certaines de ces espèces de chats sauvages sont menacées, une espèce de chat sauvage fait son retour en France. En avril dernier, le massif des Bauges en Savoie a vu le retour du Chat Forestier. Ce sont des gardes du site qui l’ont observé et qui ont réussi à le photographier. Une bonne nouvelle pour la faune française et européenne car il avait disparu depuis plus d’un siècle. Depuis 1981, il a été déclaré animal protégé dans l’Hexagone. Au total, ce sont sept communes du massif des Bauges qui abritent des chats sauvages, toutes situées entre Chambéry et Albertville.

Classement des 25 espèces de chats sauvages dans le monde

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à toutes les espèces de chats sauvages existant sur la planète. Nous en avons recensé 25 que nous avons réparties selon les continents, mais sachez qu'il en existe d'autres.

Les chats sauvages en Europe

Le Chat Forestier

- Autres noms : Chat Sauvage d'Europe, Chat Sylvestre, petit tigre des bois

- Nom latin : Felis Silvestris Silvestris

- Pays : France métropolitaine, Belgique et Suisse

- Environnement : forêts d'Europe centrale et méridionale

- Mensurations : entre 50 et 70 cm

- Poids : entre 3,5 et 5 kg

- Robe : gris, roux, sombre, avec des rayures noires

- Espèce menacée selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat-Renard

- Autre nom : Chat Forestier corse

- Nom corse : Ghjattuvolpe

- Région : Corse

- Environnement : zones boisées

- Mensurations : 90 cm

- Poids : 4 kg

- Robe : poils longs, fauves avec des reflets roux très prononcés

- Menace : pas d’étude

Le Chat Forestier - © Pixabay

Les chats sauvages en Afrique

Le Chat Doré d’Afrique

- Autre nom : Chat Doré africain

- Nom latin : Caracal Aurata

- Régions : Afrique centrale et Afrique de l'Ouest

- Environnement : forêts tropicales

- Mensurations : 80 cm

- Poids : 10 kg

- Robe : pelage court, brun roux, gris, noir, chocolat, doré et des touches de blanc

- Espèce protégée mais quasi menacée selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Ganté

- Autre nom : Chat Sauvage d’Afrique

- Nom latin : Felis Sylvestris Lybica

- Régions : Afrique du Nord, Moyen-Orient

- Environnement : savanes, prairies, brousse, forêts

- Mensurations : 50 cm

- Poids : entre 3 et 5 kg

- Robe : sable ou gris clair avec des rayures sombres

- Espèce menacée

Le Chat à Pieds Noirs

- Autre nom : Chat aux Pattes Noires

- Nom latin : Felis Nigripes

- Pays : Bostwana, Namibie et Afrique du Sud

- Environnement : savane africaine et déserts semi-arides

- Mensurations : entre 35 et 50 cm

- Poids : entre 1,5 et 3 kg

- Robe : fauve clair, brun avec des taches noires

- Animal vulnérable selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Serval

- Nom latin : Leptailurus Serval

- Région : Afrique subsaharienne

- Environnement : savanes humides

- Mensurations : 1m30

- Poids : entre 12 et 26 kg

- Robe : tachetée

- Espèce non menacée selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Serval - © Pixabay

Les chats sauvages en Amérique

Le Chat de Geoffroy

- Nom latin : Leopardus geoffroyi

- Pays : Brésil, Paraguay, Uruguay, Bolivie, Chili, Argentine

- Environnement : forêts denses, bord de rivière, savane, prairies, forêts claires

- Mensurations : 70 cm

- Poids : entre 4 et 6 kg

- Robe : du gris argent au brun-jaunâtre, avec des tâches sur le pelage comme un léopard

- Espèce protégée et quasi menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat des Pampas

- Autre nom : Colocolo

- Nom latin : Leopardus pajeros

- Pays : Équateur, Chili, Patagonie

- Environnement : pampas, forêts plus ou moins denses, marais, déserts

- Mensurations : environ 60 cm

- Poids : entre 3 et 7 kg

- Robe : du jaune clair au brun, en passant par le gris argenté, avec des rayures brunes sur le visage, les pattes et la queue

- Espèce en diminution et quasi menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Kodkod

- Autres noms : Guigna ou Chat du Chili

- Nom latin : Leopardus guigna

- Aires de répartition : Chili, ouest de l’Argentine

- Environnement : forêts humides, bois

- Mensurations : 45 cm

- Poids : 2 kg

- Robe : tachetée de noir, du gris au brun

- Espèce protégée mais vulnérable selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat des Andes

- Nom latin : Leopardus jacobitus

- Aires de répartition : nord-ouest de l'Argentine, sud du Pérou, ouest de la Bolivie

- Environnement : zones rocheuses et froides des Andes

- Mensurations : environ 1 m

- Poids : jusqu’à 8 kg

- Robe : gris argenté avec des rayures noires sur les pattes et la queue

- Animal en danger d'extinction selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Tigre

- Autres noms : Oncille, Chat-Tacheté, Oncilla, Tigrillo ou Cunaguaro

- Nom latin : Leopardus Tigrinus

- Régions : Amérique Centrale et Amérique du Sud

- Environnement : forêts tropicales et humides et parfois milieux plus secs

- Mensurations : 50 cm

- Poids : moins de 3 kg

- Robe : brun fauve, avec des taches rondes de couleur foncée entourées de noir

- Animal vulnérable selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Margay

- Autres noms : chat sauvage de la Nouvelle-Espagne ou Chat Tigre

- Nom latin : Leopardus Wiedii

- Aires de répartition : Amérique centrale, est des Andes, Amérique du Sud

- Environnement : forêts tropicales

- Mensurations : entre 50 cm et 1 m

- Poids : entre 2 et 4 kg

- Robe : jaune, fauve ou brun-gris avec des taches de rosettes brunes entourées de noir

- Espèce quasi menacée selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

L’Ocelot

- Autres noms : Cunaguaro, Jaguatirica

- Nom latin : Leopardus Pardalis (anciennement Felis pardalis)

- Pays : Argentine, Mexique, Venezuela, Paraguay, Colombie, Équateur, Bolivie, Guyane, et sud des États-Unis

- Environnement : forêts tropicales ou sèches, brousse, savane

- Mensurations : entre 66 cm et 1 m

- Poids : entre 7 et 13 kg

- Robe : pelage court avec des taches arrondies, de couleur roux ou gris selon son environnement

- Espèce protégée, non considérée comme en danger selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

L'Ocelot - © Pixabay

Les chats sauvages en Asie

Le Chat Bai

- Autre nom : Chat Doré de Bornéo

- Nom latin : Pardofelis Badia

- Pays : île de Bornéo

- Environnement : forêts vierges

- Mensurations : environ 1 m

- Poids : environ 4 kg

- Robe : gris ou roux avec le ventre blanc

- Espèce protégée et en danger selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat de Biet

- Autres noms : Chat des Déserts de Chine, Chat de Mongolie, Chat de Monseigneur Biet ou Chat de Gobi

- Nom latin : Felis Bieti

- Aires de répartition : partie orientale du plateau tibétain

- Environnement : montagnes

- Mensurations : 78 cm

- Poids : 5,5 kg

- Robe : pelage très épais, gris clair ou brun selon les saisons, avec une queue à rayures noires

- Animal protégée mais vulnérable selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Chaus

- Autres noms : Chat des Marais, Chat de Jungle

- Nom latin : Felis ChausPays : Inde, Pakistan, Sri Lanka

- Environnement : marais, milieux humides, zones côtières, prairies, forêts, montagnes, endroits désertiques

- Mensurations : 70 cm

- Poids : 5 kg

- Robe : poils lisses, gris-brun, parfois roux, sable et noir

- Espèce non menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Léopard du Bengale

- Autres noms : Chat-Léopard, Chat de Chine

- Nom latin : Prionailurus bengalensis

- Pays : Chine, Inde, Indonésie, Japon

- Environnement : zones tropicales et tempérées

- Mensurations : 68 cm

- Poids : 3,9 kg

- Robe : fauve avec des taches noires

- Espèce non menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Marbré

- Nom latin : Pardofelis Marmorata

- Pays : Indochine, Népal, Inde, îles de Bornéo, Sumatra, sud de la Chine, Cambodge, Bhoutan, Malaisie, Myanmar, Laos, Thaïlande, Vietnam

- Environnement : vit dans les arbres

- Mensurations : 52 cm

- Poids : entre 4 et 8 kg

- Robe : tachetée comme la panthère nébuleuse

- Animal protégé mais vulnérable selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat Orné

- Autre nom : Chat Ganté de l'Inde

- Nom latin : Felis Silvestris Ornata

- Régions : partie ouest de l'Inde, Kazakhstan, l'ouest de la Chine, sud de la Mongolie

- Environnement : déserts

- Mensurations : entre 45 et 70 cm

- Poids : entre 3 et 4 kg

- Robe : poils courts avec des taches noires

- Espèce en déclin

Le Chat Rubigineux

- Autres noms : Chat Rouilleux, Chat Rougeâtre, Chat Tacheté de Rouille, Chat-Léopard de l'Inde

- Nom latin : Prionailurus Rubiginosus

- Pays : Népal, Inde, Sri Lanka

- Environnement : forêts et prairies sèches

- Mensurations : 40 cm

- Poids : entre 1 et 2 kg

- Robe : gris avec des taches couleur rouille sur le dos

- Espèce protégée mais quasi menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat de Temminck

- Autre nom : Chat Doré d'Asie

- Nom latin : Pardofelis Temminckii

- Aire de répartition : Asie du sud-est

- Environnement : forêts et montagnes de basses altitudes

- Mensurations : environ 1 m

- Poids : entre 10 et 15 kg

- Robe : brun doré avec des marques blanches et noires autour des yeux et sur les joues

- Espèce en déclin et quasi menacée selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Chat à Tête Plate

- Nom latin : Prionailurus Planiceps

- Pays : Malaisie, Thaïlande, Sumatra

- Environnement : rivières, marécages

- Mensurations : 47 cm

- Poids : 3 kg

- Robe : poils épais et gris avec le visage brun-roux ou blanc

- Espèce protégée mais en danger d’extinction

Le Chat Viverin

- Autre nom : Chat Pêcheur

- Nom latin : Prionailurus Viverrinus

- Région : Asie du Sud-Est

- Environnement : zones humides

- Mensurations : 78 cm

- Poids : 8,8 kg

- Robe : gris bleuté avec rayures et des taches noires

- Animal vulnérable selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Manul

- Autres noms : Chat des Steppes, Chat de Pallas

- Nom latin : Otocolobus Manul

- Aires de répartition : Asie centrale, Chine occidentale et Russie de l'Est

- Environnement : déserts

- Mensurations : entre 50 et 60 cm

- Poids : entre 3 et 4,5 kg

- Robe : poils très longs et très épais, gris, roux ou fauve

- Espèce protégée mais quasi menacée selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le Manul - © Pixabay

Les chats sauvages au Moyen-Orient

Le Chat des sables

- Autres noms : Chat du désert, Chat du général Margueritte, Chat de Margueritte

- Nom latin : Felis Margarita

- Pays : Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Égypte, Soudan, Niger, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Yémen, Iran, Pakistan, Turkménistan, Israël, Syrie, Ouzbékistan

- Environnement : régions désertiques et arides

- Mensurations : entre 40 et 50 cm

- Poids : entre 1,5 et 3,5 kg

- Robe : pelage dense et soyeux, sablé ou gris clair, avec des zébrures brun foncé et noir au niveau des pattes

- Espèce longtemps considérée comme quasi menacée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Depuis 2016, le Chat des sables a le statut de préoccupation mineure

Le Chat des sables - © Clément Bardot / Wikimedia Commons

Source :

Chat Sauvage : Les espèces de chats sauvages dans le monde