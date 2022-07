Attention, voici les 3 races de chats qui détestent être portées

Si vous avez envie d’adopter un chat pour le prendre dans vos bras et le couvrir de câlins, faites attention : certaines races détestent être portées.

Les chats sont des animaux très mignons que l’on adore caresser et prendre dans nos bras. Ces boules de poils aiment généralement recevoir de l’affection. Cependant, certaines peuvent se montrer plus indépendantes et détestent qu’on les prennent dans nos bras.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Bien que chaque chat ait son propre caractère, certaines races sont connues pour détester être portées. Trois races en particulier ont un fort caractère dont il faut se méfier. Une chose importante à savoir avant d’adopter un chat que l’on souhaite câliner. Voici les trois races de chats qui détestent être portées.

Le Sphynx

Crédit photo : iStock

Le Sphynx est une race de chat connue pour sa particularité étonnante : ce félin n’a pas de poils. En plus de cela, le Sphynx est l’une des races les plus agressives. Il déteste être pris dans les bras et ne se laissera pas faire s’il est porté : il peut rapidement se défendre en mordant ou en griffant.

Cette race de chat est donc à éviter si vous avez des enfants. De manière générale, le Sphynx est un chat peu affectueux qui n’aime pas être touché.

Le Persan

Crédit photo : Pixabay

Le Persan est un chat très calme, qui adore être tranquille, sans bruit ni agitation autour de lui. Il aime son indépendance et adore qu’on le laisse tranquille. Bien qu’il possède de longs poils qui le font ressembler à une peluche, ce n’est pas pour autant qu’il faut prendre ce chat dans ses bras, car il déteste ça. Le Persan peut toutefois demander des caresses quand il en a envie.

Le Bombay

Crédit photo : iStock

La troisième race de chat qui ne supporte pas d’être portée est le Bombay. Ce chat noir a tendance à mordre plus que les autres félins et possède un fort caractère. S’il déteste qu’on le porte, il aime les caresses et il suffit de lui en donner quand il est au sol ou allongé. Pour lui faire plaisir, il faut simplement veiller à ne pas le porter.