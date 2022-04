Cette tente de princesse rose aide un chien stressé à se sentir en sécurité dans un refuge pour animaux

Aux États-Unis, un refuge pour animaux a trouvé une adorable solution pour gagner la confiance de Starsky, un pitbull craintif et sensible. Seule sa tente «princesse» lui donne l’impression d’être en sécurité.

Starsky est un jeune pitbull âgé de deux ans. Depuis décembre 2020, la boule de poils vit dans un refuge pour animaux basé dans le Michigan (États-Unis). À l’époque, le toutou était accompagné de son frère, mais ce dernier a été adopté quelques mois après son arrivée.

Crédit Photo : I HEART DOGS RESCUE AND ANIMAL HAVEN

Cette séparation a été un véritable déchirement pour Starsky. De plus, le quadrupède a eu du mal à s’habituer à sa nouvelle vie au refuge. Il a développé des comportements inhabituels et antisociaux.

Face à cette situation, le chien a été transféré dans un chenil plus isolé où il a commencé à devenir moins méfiant envers les humains. Mais Starsky continuait de s’agiter au moindre bruit.

Une tente rose apaise le chien

Inquiète, la bénévole Megan Synk a décidé de lui donner un petit coup de pouce. Cette dernière a passé énormément de temps avec Starsky. Selon ses dires, le pitbull est adorable et affectueux en dehors du chenil.

Grâce à ses nombreuses recherches, la jeune femme a appris que les cachettes permettaient aux chiens de refuge de se sentir en sécurité. C’est pour cette raison que Megan a acheté une tente rose « princesse » pour Starsky.

Crédit Photo : I HEART DOGS RESCUE AND ANIMAL HAVEN

Crédit Photo : I HEART DOGS RESCUE AND ANIMAL HAVEN

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le molosse a adopté son nouveau chez lui. Évidemment, la tente n’a pas gommé ses angoisses, mais elle lui offre une bouffée d’oxygène.

« La tente lui a donné un endroit où se cacher dans les moments de stress ou d’anxiété. Au lieu de faire les cent pas et d'aboyer, il attrape un jouet pour l'emmener dans sa tente », a indiqué Megan à Today.

Crédit Photo : I HEART DOGS RESCUE AND ANIMAL HAVEN

Aujourd’hui, le toutou apprend à canaliser ses peurs et sa colère avec un dresseur. Il devient de plus en plus sociable et commence à jouer avec les autres pensionnaires de l’établissement.

Crédit Photo : I HEART DOGS RESCUE AND ANIMAL HAVEN / Megan Synk