Un chien forcé de se manger la patte pour échapper à un piège, personne ne veut l'adopter à cause de son handicap

Le chien Axel

Aux États-Unis, un refuge pour animaux cherche une famille aimante pour l’un de ses pensionnaires : un adorable toutou au passé difficile.

Il y a environ deux ans, l’association américaine Ollie's Angels Animal Rescue a recueilli Axel, un chien errant lourdement handicapé.

L’animal a été retrouvé en piteux état dans les rues de Caroline du Sud. Il faut dire que le toutou venait de vivre un véritable traumatisme : il a été contraint de se ronger une partie de la patte pour se libérer d’un piège pour animaux.

Le chien Axel Crédit Photo : Ollie’s Angels Animal Rescue

Axel a d’abord été pris en charge par un refuge des environs. Ses blessures étaient si graves que le quadrupède a été placé sur la liste d’euthanasie.

Fort heureusement, l’établissement a eu l’idée de contacter Melissa Bielawski, la fondatrice d’Ollie. L’organisme situé à Long Island (New York) a alors accepté de s’occuper du chien.

« Nous avons vu la douceur dans ses yeux et nous avons compris qu’il ne méritait pas de mourir », confie la directrice auprès de People.

Sur place, Axel a subi une amputation de son membre rongé. Il a aussi été traité pour ses nombreux problèmes de santé.

Le chien Axel Crédit Photo : Ollie’s Angels Animal Rescue

Le chien cherche une nouvelle famille

Tout au long de sa convalescence, le pensionnaire a fait preuve de courage et de patience. Il se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant. Une situation à laquelle il s’est rapidement accommodé.

« Il apprécie vraiment la liberté qu'apporte une plus grande mobilité ! Émotionnellement, Axel est calme, doux et profondément affectueux. Tout ce qu'il désire, c'est être aimé et traité avec gentillesse (…) », explique Melissa Bielawski.

Comme elle le précise, Axel a été proposé à l’adoption il y a un an. Le hic ? Celui-ci n’attire pas l’attention des visiteurs en raison de son handicap.

Le chien Axel Crédit Photo : Ollie’s Angels Animal Rescue

Malgré tout, le refuge ne désespère pas de lui trouver un nouveau toit aimant. Un foyer où il sera profondément aimé car il «mérite le meilleur», assure la fondatrice d’Ollie.

« Nous espérons que les gens comprendront que les chiens adoptés ne sont ni brisés ni inférieurs ; ils ont simplement traversé plus de difficultés et d'épreuves et ont été abandonnés par les humains », ajoute-t-elle.

Le chien Axel Crédit Photo : Ollie’s Angels Animal Rescue

On croise les doigts pour Axel !

Source : People
