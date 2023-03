Un homme partage une photo de son chien après son passage chez le toiletteur et enflamme Twitter

Récemment, un homme a fait part de sa colère après récupéré le chien de sa grand-mère chez le toiletteur. La raison ? Le toutou ressemblait comme deux gouttes d’eau à Sid de «L’Âge de glace» après sa séance de toilettage.

Récemment, un client de PetSmart, un salon de toilettage canin, s’est emparé de son compte Twitter pour faire part de son mécontentement après avoir récupéré le chien de sa grand-mère chez le toiletteur.

La raison ? Il s’est rendu compte que le toutou avait été toiletté d'une façon qu'on qualifiera de douteuse. Sur la photo partagée sur le réseau social, la boule de poils arbore une coupe très courte, qui fait ressortir ses yeux.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le quadrupède est méconnaissable, comme le démontre la photo avant/après.

Crédit Photo : REALBURTIIS/Twitter

La nouvelle coupe du chien enchante Twitter

Sans réelle surprise, son tweet est rapidement devenu viral. En effet, la publication a récolté plus de 500 000 likes et 90 000 retweets en quelques jours. Et le pauvre animal a fait l’objet de comparaisons aussi drôles les unes que les autres.

Dans les commentaires, le chien a été comparé à Sid de «L’Âge de glace», mais également à Frank Gallagher de la série «Shameless», ou encore à Hei Hei, le coq du dessin animé Disney «Vaiana»

Crédit Photo : L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures

Frank Gallagher. Crédit Photo : Showtime

Hei Hei. Crédit Photo : Disney / Vaiana

Comme le rapporte le tabloïd Daily Express, certains internautes ont défendu le travail du toiletteur : «Les clients comme vous sont la raison pour laquelle de nombreux salons n’acceptent plus les chiens comme le vôtre. Les gens ne s’en occupent pas correctement et diffusent ensuite des photos comme celle-ci sur Internet en accusant le toiletteur», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.