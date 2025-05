Voici le top 5 des meilleures races de chiens de garde

Vous souhaitez adopter un chien pour garder et protéger la maison ? Voici les meilleures races de chiens de garde. Suivez le guide !

Les chiens de garde sont connus pour garder une maison et protéger les membres de la famille en cas de danger.

Vous l’ignorez peut-être, mais ces animaux sont dotés d’un instinct de naturel de protection et d’une loyauté sans faille. En plus de cela, ils font d’excellents compagnons canins.

Sans plus tarder, voici le top 5 des races de chiens de garde.

Le berger allemand

Chien robuste et particulièrement intelligent, le berger allemand est le garde du corps parfait. Polyvalent et doté de multiples qualités, ce quadrupède peut assurer plusieurs fonctions : chien de garde, chien de secours ou chien guide aveugle. Fidèle et loyal, le berger allemand est le protecteur par excellence.

Crédit Photo : iStock

Chien de garde de Moscou

Le chien de garde de Moscou est issu du croisement entre le Saint-Bernard et le Berger du Caucase. Très protecteur, ce géant au grand cœur possède un incroyable instinct de garde. Résultat : il est très vigilant et fait attention aux détails.

Crédit Photo : Shutterstock

Le boxer

Robuste, intelligent, loyal, équilibré… Voici les qualités du boxer. À l’instar de ses congénères, il doit recevoir une éducation ferme mais positive dès son plus jeune âge. Il faut dire que cette boule de poils déborde d’énergie.

Crédit Photo : iStock

Le beauceron

Ce chien de berger français ne craint rien ni personne, en raison de sa taille imposante. Malgré sa carrure, le beauceron est une race de chien exceptionnelle. En effet, cet animal est très affectueux et dévoué, à condition qu’il reçoive uneéducation sérieuse.

Crédit Photo : iStock

Le rottweiler

Considéré comme un chien de garde et de défense, le rottweiler appartient à la catégorie 2 des chiens dits «dangereux». Contrairement aux idées reçues, ce molosse se montre très affectueux envers son maître et les enfants. Il fera tout son possible pour les protéger.

Crédit Photo : iStock