Ils placent une caméra au-dessus de leur lit et découvrent tout ce que fait leur chat la nuit pour les réveiller

Un mois environ après l'adoption de Ash, sa nouvelle famille a découvert l'un de ses principaux traits de caractère : elle déteste vraiment, vraiment, quand ses parents dorment.

Au lieu d'accepter que ses humains puissent être fatigués et ont parfois besoin de dormir, Ash a décidé de tout faire pour que ses parents renoncent définitivement au sommeil et vous allez voir que sa solution et particulièrement efficace. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, ses tactiques de sa campagne anti-sommeil qui dure depuis presque un an maintenant varient en fonction de la personne qu'elle vise.

« Pour moi, elle miaule dans mon visage et se couche sur moi » explique a Lauren, la mère de Ash, qui a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas mentionné. Et elle d’ajouter : « il est rare qu'elle me donne des coups de tête. Pour mon petit ami, elle a tendance à se balancer sur lui plus souvent, mais elle laisse rarement une marque. Sa méthode préférée est de miauler en hurlant jusqu'à ce que l'un de nous se réveille. »

Ash est un chat incroyablement déterminé et ne renoncera pas à essayer jusqu'à ce qu'un de ses parents se réveille, reconnaisse sa présence et trouve le moyen de lui faire une place dans le lit conjugal. Se demandant exactement qu’elle était les méthodes de leur ami à poils pour les rejoindre dans la nuit ou au petit matin, le couple a décidé d’installer une caméra au-dessus de son lit dans le but de connaître ses habitudes. Et les résultats sont plutôt hilarants.

Des vidéos devenues virales

Lauren a mis en ligne sur TikTok plusieurs vidéos montrant Ash essayant de les réveiller. Les post partagés sur les réseaux sociaux ont provoqué de nombreuses réactions des internautes. Les commentaires qu’on peut y lire vont de « vous avez besoin d'un plus grand lit pour que ce chat ait de la place » à « mon chat/chien fait ça aussi », en passant par « ce n'est pas elle qui vous réveille, c'est vous deux qui la réveillez » a déclaré Lauren. Au moins, une chose est sûre, même s'ils sont un peu plus fatigués depuis qu'ils l'ont adoptée, ils ne la changeraient pour rien au monde et sont heureux qu'elle ait pu faire rire des gens dans le monde entier.

