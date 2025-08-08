Elle abandonne ses chats chez elle en plein incendie, les internautes sont furieux

Alors qu’elle évacuait sa maison menacée par un incendie, une habitante de l’Aude a laissé derrière ses chats derrière elle. Un abandon qui a mis le feu aux poudres sur la toile.

Ce mardi 5 août, un important incendie s’est déclaré dans le massif des Corbières (Aude). Alors que le feu est aujourd’hui maîtrisé, celui-ci a détruit 17 000 hectares de végétation en deux jours.

Selon le bilan provisoire, le sinistre a causé la mort d’une femme âgée de 65 ans et a fait 18 blessés.

En début de semaine, les pompiers ont fait évacuer de nombreuses personnes dans la région. C’est le cas de cette habitante de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Crédit Photo : iStock

Alors que l’incendie se rapprochait de sa maison, cette femme s’est empressée de fuir avec ses proches. Interrogée par la chaîne de télévision TF1, elle est revenue sur cet événement.

Ses déclarations ont déclenché la colère des utilisateurs sur X. Au micro du média, l’Audoise a déclaré avec émotion :

« On a laissé notre maison. On a une autre voiture, mais j’ai dit à mon mari, qui est presque handicapé, : “Dépêche-toi, monte, on s’en va tous.' On a juste laissé nos chats dans la maison" ».

Elle abandonne ses chats et scandalise les internautes

Il n’en fallait pas plus pour agiter la toile. Sur le réseau social d’Elon Musk, nombreux sont ceux qui accusent la dame d’avoir délibérément abandonné ses animaux de compagnie.

Une personne a commenté :

« Perso mon chat, c’est la priorité. Le reste, ça se refait ou se récupère ».

Crédit Photo : iStock

Une autre a écrit :

« J’ai eu un incendie il y a bien des années…. Mon chat était ma seule préoccupation ».

On peut aussi lire :

« Mais comment les gens peuvent sciemment faire ça ? Prenez pas des animaux si c'est pour les laisser crever ». "On a juste laissé nos chats dans la maison" après avoir évacué son domicile à cause de l'énorme incendie.



Mais comment les gens peuvent sciemment faire ça ?



Prenez pas des animaux si c'est pour les laisser crever.#Aude #Incendie — Giraffe💫 (@Giraffe0717) August 5, 2025

Face à cette situation, certaines personnes ont pris la défense de la femme :

« La panique de l’incendie additionnée à la peur de perdre sa maison et son mari qui souffre de handicap : oui, elle ne pense pas au chat », a indiqué un internaute.

De son côté, un homme a indiqué :

« Avez-vous seulement déjà vécu un incendie à votre porte ? Au regard de vos propos, je ne le crois pas ».

Vous l’aurez compris, le geste de l’habitante divise les internautes.