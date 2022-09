L'incroyable histoire de ce chat perdu à 70km de sa famille

Amoureux d’aventure, Bagheera, un petit chat noir a eu la mauvaise surprise de se retrouver à 70km de chez lui. Explications.

Un goût de l’aventure qui lui a fait défaut. Alors qu’il vit dans la région de Wellington en Angletterre dans une famille aimante, le petit chat noir Bagheera a eu soif d’aventure. Ce lundi 29 août, le chat a vécu une mésaventure. Comme le précise le média BBC et le site Woopets, le chat est monté dans le compartiment des bagages d’un bus qui s’est arrêté proche de sa maison. Un transport qui se rendait à l'aéroport de Bristol.



Crédit : Amanda-Jayne Sullivan

Un chat perdu à 70km de chez lui

70km plus tard, le chat est sorti du bus, proche de l’aéroport et s’est lancé dans une aventure. Il a marché sur le parking d’un café près de l'aéroport. L’un des employés de l’établissement a été étonné d’apercevoir un animal à cet endroit. Quelques minutes plus tard, un proche lui a montré une publication Facebook sur laquelle apparaissait un cliché de Bagheera. Amanda-Jayne Sullivan, la propriétaire du chat, avait partagé un avis de recherche.

Quelques heures plus tard, la maîtresse a pu récupérer son chat sain et sauf. Et on parie que Bagheera ne remontera pas de sitôt à bord d’un bus. Une incroyable histoire.



Crédit : Amanda-Jayne Sullivan