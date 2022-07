Ce moment parfait où un papa filme sa fille en train de danser pendant que son chien joue du piano

Cette vidéo montrant une petite fille en train de danser pendant que son chien joue du piano risque de vous donner le sourire.

Buddy Mercuryporte bien son nom ! À l’instar du regretté Freddie Mercury, ce petit chien est un artiste accompli. En effet, la boule de poils voue une passion dévorante à la musique, et son passe-temps favori consiste à jouer du piano debout.

Mais ce n’est pas tout ! Le quadrupède - qui a été adopté dans un refuge - adore chanter ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses concerts enchantent ses propriétaires, un couple d’Américains.

Une vidéo du chien virtuose cartonne sur internet

Il y a trois ans, le père adoptif de Buddy a capturé une vidéo qui a cartonné sur la page YouTube du chien. La raison ? Sur les images, on aperçoit la fillette du couple en train de danser pendant que le canidé joue du piano.

Au total, la séquence a récolté plus de 19 millions de vues et 29 055 commentaires : «Le bébé en train de danser était la chose la plus mignonne du monde... puis le chien a commencé à jouer du piano et à chanter... la chose la plus drôle du monde», «Ce chien joue du piano et chante mieux que moi», «Deux meilleurs amis qui s’amusent ensemble. Comme c'est adorable», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Comme le précise Woopets, Buddy possède son propre piano miniature, mais il préfère emprunter l’instrument de ses maîtres adorés. Celui qui est suivi par 33 000 abonnés sur Instagram peut également se targuer d’avoir un album téléchargeable sur iTunes et Amazon.

Toujours selon le site spécialisé, les propriétaires de Buddy font don de la moitié des revenus générés par les activités du toutou à des refuges pour animaux.