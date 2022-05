Ce serpent à deux têtes, dont l'espérance de vie est très faible, va fêter ses 17 ans

Aux États-Unis, un serpent à deux têtes nommé Tigerlily va fêter ses 17 ans. Cet événement est très rare pour ce serpent atteint d'une anomalie qui a une espérance de vie très basse et de faibles chances de survie.

En 2005, un petit garçon vivant dans le Missouri a trouvé un serpent à deux têtes dans son jardin. Baptisé Tigerlily, le reptile a été confié au Cape Girardeau Conservation Nature Center, un centre de conservation pour animaux qui a pris soin de l’animal.

Crédit photo : Missouri Department of Conservation

Les serpents à deux têtes sont des animaux très rares : on estime qu’il existe une chance sur 100 000 pour voir cet animal naître. Ce serpent est très étonnant puisqu’il possède deux têtes indépendantes pour un seul estomac commun.

« Les deux têtes partagent un unique estomac, mais nous les nourrissons toutes les deux pour stimuler leurs instincts naturels et leur apporter un enrichissement mental. Les têtes sont assez compétitives quand elles mangent. Nous couvrons donc une tête à la fois avec un gobelet et nous nourrissons chacune individuellement. Nous attendons un certain temps pour nous assurer que les aliments ont passé leur jonction afin d’éviter un embouteillage des repas de la tête gauche et droite se rencontrant dans l'œsophage », a expliqué Alex Holmes, naturaliste.

Le serpent à deux têtes va avoir 17 ans

En plus d’être une espèce très rare, ce serpent est encore plus exceptionnel puisqu’il va fêter ses 17 ans cette année. Pourtant, les serpents à deux têtes ont généralement une espérance de vie très faible et peu de chances de survie dans la nature.

« La plupart des nouveau-nés conjoints ne survivraient pas. Nos jumelles, par exemple, ont du mal à décider de la voie à suivre, se disputant comme le font les soeurs, ce qui est bien pour une vie de captivité tranquille. Mais si un faucon, une mouffette ou un raton laveur affamé arrivait dans la nature, cette réaction lente au danger en ferait un repas facile », a continué Alex Holmes.

Crédit photo : AFP

Ce cas n’est pas isolé puisqu’un autre serpent à deux têtes a vécu jusqu’à 20 ans. Cependant, les scientifiques estiment qu’il existe une chance sur 1 million pour qu’un serpent à deux têtes arrive à vivre jusqu’à 17 ans.