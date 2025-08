Ce zoo vous propose de donner vos animaux de compagnie pour nourrir ses fauves

Depuis ce lundi 4 août, le zoo d’Aalborg propose aux particuliers de faire don de leurs animaux de compagnie afin de nourrir les fauves de l’établissement. Une démarche qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux.

C’est une initiative pour le moins particulière. Le zoo d’Aalborg, au Danemark, a publié une annonce sur son site internet et ses réseaux sociaux qui a créé une vive polémique ce lundi 4 août. En effet, le zoo appelle le public à faire don de ses animaux de compagnie pour nourrir les fauves du parc.

“Les poulets, les lapins et les cochons d’Inde constituent une part importante du régime alimentaire de nos prédateurs. Les animaux sont euthanasiés avec précaution par du personnel qualifié et sont ensuite utilisés comme fourrage. Ainsi, rien n’est gaspillé. Cette approche permet de garantir un comportement naturel, une nutrition de qualité et le bien-être de nos prédateurs”, indique le zoo, comme le relaie BFMTV.

Cette initiative rappelle celle de ce zoo allemand qui a donné 12 babouins en bonne santé aux fauves pour les nourrir. Dans le zoo d'Aalborg, les dons de chevaux sont également possibles à condition que le cheval mesure au moins 147 centimètres, soit transporté dans de bonnes conditions et n’ait pas été traité pour une maladie depuis au moins 30 jours. Selon Le Point, les particuliers qui décident de faire don de leur animal de compagnie pourront bénéficier d’une réduction fiscale.

Les critiques fusent

Cette initiative ne plaît pas à tout le monde et entraîne un débat entre les partisans du respect de la chaîne alimentaire naturelle et ceux qui défendent le bien-être des animaux. Ces derniers sont nombreux à avoir commenté le post Facebook du zoo et dénoncent une initiative choquante.

“C’est absolument inacceptable”, “Honte à vous”, “En tant qu’amoureuse des animaux, cela me brise le coeur”, ont rédigé les internautes sous le post Facebook du zoo.

Face à ces critiques négatives, le zoo a décidé de désactiver la section commentaires de sa publication. Il n’est en revanche pas revenu sur sa décision.